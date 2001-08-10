В Южно-Сахалинске чествуют работников органов местного самоуправления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Поздравления с профессиональным праздником принимали представители администрации Южно-Сахалинска, городской Думы, контрольно-счетной палаты и других подразделений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаясь к коллегам мэр Сергей Надсадин отметил, что роль местного самоуправления в развитии города невозможно переоценить. Преображение областного центра по ключевым направлениям происходит в тесном контакте с активными общественниками, городскими депутатами. Комплексное развитие муниципалитета, а также поддержка важных социальных и инфраструктурных проектов в Южно-Сахалинске реализуется при плотном взаимодействии с губернатором и правительством Сахалинской области.

- Местное самоуправление — самый близкий к людям уровень власти. Сегодня жители Южно-Сахалинска ждут от нас взвешенных и точных решений по развитию городской и транспортной инфраструктуры, социальной, экономической, культурной и других сфер. Наша главная задача — быть максимально открытыми для горожан, вести постоянный диалог, используя все ресурсы и каналы связи. Это комплексная, совместная работа направлена на то, чтобы Южно-Сахалинск оставался одним из самых комфортных, прогрессивных, перспективных городов страны, - подчеркнул Сергей Надсадин.

К поздравлениям присоединились первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэры Виталий Данилов, Ильдар Ахтариев, Дмитрий Хайбриев, Вячеслав Кожухов, Елена Федорова, председатель контрольно-счетной палаты Алексей Фризюк, председатель городской Думы Южно-Сахалинска Олег Логачев, заместитель председателя Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев, первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Владислав Епифанов.

Сегодня местное самоуправление Южно-Сахалинска – мощная и действенная сила, которая поддерживается на самом высшем уровне. Особую роль этого общественного института подчеркивает президент Владимир Путин, который регулярно встречается с представителями муниципалитетов. Напомним, в начале года Сергей Надсадин рассказал главе государства об успехах островной столицы в инвестициях, туризме и социальной сфере, которые стали возможны благодаря вниманию федеральных властей. Развитие местного самоуправления, повышение его эффективности, ресурсных, кадровых возможностей – приоритет всей страны.

Именно от того насколько качественно выстроена работа местного самоуправления зависит успешное развитие островной столицы. Поэтому администрация Южно-Сахалинска особое внимание уделяет обратной связи с жителями, благодаря чему удается сообща и максимально результативно реализовывать решения по улучшению городской среды. В ежедневном режиме сигналы от горожан обрабатывают специалисты департамента по работе с обращениями и сообщениями граждан, а также для южносахалинцев существует возможность оставить обращения в социальных сетях. В работу включаются специалисты всех департаментов, муниципальных предприятий, подведомственных учреждений.

Важной частью торжественного мероприятия стала церемония награждения работников органов местного самоуправления. Их отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. Украсили праздник выступления творческих коллективов и вокалистов Южно-Сахалинска.