Еще три газовых заправки построят на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожную карту по развитию в Сахалинской области рынка газомоторного топлива на 2024-2026 год подписали губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Сергей Комисаров. В рамках договоренностей в островном регионе построят три автозаправочных станции (АГНКС) и приобретут восемь передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ), рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Мы хотим, чтобы наши жители имели возможность перевести свой транспорт на голубое топливо. Это позволяет улучшать экологическую ситуацию, а людям экономить. Важное направление этой работы – создание современной автозаправочной инфраструктуры. В ближайшие несколько лет мы хотим построить три автозаправочных станции, приобрести передвижные газовые комплексы. Таким образом сахалинцы получат возможность беспрепятственно передвигаться от областного центра до северной столицы на работающих на газе авто. Это событие станет знаковым для всего островного региона, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В частности, две АГНКС построят в 2025 и 2026 годах в Южно-Сахалинске. Еще одна станция появится в следующем году в Корсакове.

В этом году ПАГЗ начнет работать в Поронайском, Смирныховском, Долинском, Александровск-Сахалинском и Ногликском городских округах. В следующем году три комплекса появятся в Макаровском и Углегорском районах. Площадки под ПАГЗ вводят в том числе за счет средств регионального бюджета.

К сегодняшнему дню в Сахалинской области открыто три АГНКС

ООО «Газпром газомоторное топливо». Они работают в Южно-Сахалинске и Тымовском. Кроме того, на острове работают три передвижных автомобильных газовых заправщика. Они обслуживают владельцев экологичного транспорта в Невельском, Корсаковском и Холмском районах.

Отметим, в островном регионе на газ уже переведено 5,4 тысячи автомобилей. Вклад в популяризацию голубого топлива вносят действующие в Сахалинской области меры поддержки. Например, жители региона могут компенсировать до 150 тысяч рублей на установку газобаллонного оборудования. Для всех видов автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, снижен транспортный налог. Региональное правительство компенсирует часть затрат на приобретение газомоторной техники. Сервисным центрам по переоборудованию авто на газ возмещают часть затрат на специализированное оборудование.