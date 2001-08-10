Мэр Сергей Надсадин поблагодарил двух местных жителей за спасение тонущего в воде ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска сегодня состоялась встреча главы областной столицы с мужчинами, спасшими упавшую в реку девочку. Сотруднику пожарной части Алексею Кирюшкину и Cергею Антипину вручены благодарственные письма за мужество и неравнодушие, рассказали ТИА "Острова" в городскойт администрации.

Напомним, происшествие случилась вечером 16 апреля на реке Владимировка. Как рассказал Сергей Антипин, он пришел домой с работы и в открытое окно услышал, как девочка кричит о помощи, сообщил об этом отцу. Мужчины подбежали к реке и увидели на противоположном берегу двух девочек лет десяти. Одна сидела на бревне, вторая в воде боролась с сильным течением. Действовать нужно было незамедлительно.

- Спасибо за ваше неравнодушие, за то, что не раздумывая бросились в воду и спасли ребенка. Мы гордимся тем, что такие люди живут в нашем городе. Мы сталкивались с примерами, когда южносахалинцы спасали человека даже под угрозой собственной жизни. Ваш поступок учит не проходить мимо чужой беды и тоже послужит всем примером, человеческое вам спасибо! - обратился к мужчинам мэр Сергей Надсадин.

Алексей Кирюшкин рассказал, что ему 50 лет, работает в Троицкой пожарной части, его пасынку Сергею - 26 лет, трудится в бригаде механизаторов растениводческого комплекса.

- Когда мы добрались до берега, девочка совсем замерзла, - продолжил рассказывать историю спасения Сергей, - я донес ее до моста. Там нас ждал мужчина, который также прибежал на крики, он подогнал машину, принес теплые носки, потому что дети были без обуви, и теплые одеяла. Мы усадили их в машину, отвезли в больницу и к родителям.

Добавим, что городские службы в круглосуточном режиме ведут на территории Южно-Сахалинска работы по противопаводковым мероприятиям. В онлайн-режиме один раз в час снимается информация по уровню подъема воды в реках. Все поступающие от жителей сигналы, касающиеся подтопления, муниципалитет также держит на особом контроле.