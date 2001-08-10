Инженерная школа, экономика океана, новая энергетика: власти и бизнес определили будущее СахалинТех

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На протяжении трех дней в Южно-Сахалинске проходила сессия «Кампус СахалинТех как драйвер развития региона и университета». Федеральные и региональные власти, ученые, индустриальные партнеры формировали векторы развития кампуса мирового уровня, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Работа проходила в группах, посвященных передовой инженерной школе, управлению регионом и международной деятельности, экономике Мирового океана и водородной энергетике.

– Современный университет необходим нашему региону, и мы получили поддержку Президента и федерального правительства в этом вопросе. Строительство научно-образовательного центра и студенческого городка в Южно-Сахалинске сегодня идет опережающими темпами. Но мы строим не только стены, а переформатируем образовательную и научную базу. Наша молодежь будет получать самые актуальные знания и навыки бок о бок с производством, и, получив диплом, сможет без проблем занять лучшие рабочие места на ведущих предприятиях, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

В стратегической сессии, посвященной СахалинТех, принял участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, указав на необходимость преобразования Сахалинского государственного университета в короткие сроки и планомерного развития в течение 5–10 лет.

– В нашей группе мы обсуждали проект Школы управления регионом СахалинТех, его настоящее, и каким этот проект мы видим через 2–3 года, – рассказала кандидат экономических наук Валерия Шичалина. – Нам было важно понять, как мы можем трансформировать проект и совместно с правительством региона вывести на международный уровень – в страны СНГ и АТР.

Сахалинская школа управления регионом уже является инструментом для экспорта знаний и практик в другие регионы России и страны. Проект служит инструментом позиционирования Сахалинской области, университета и нового кампуса в мировой повестке. На острова приезжают учиться региональные министры и мэры, которые потом транслируют уникальные сахалинские разработки в области управления.

На треке «Водородная энергетика. Взаимодействие с партнерами» ученые и бизнес обсуждали широкий круг вопросов – от подготовки кадров до интеграции технологий. В Южно-Сахалинске, на базе СКБ САМИ, создана базовая площадка Центра водородного инжиниринга с опытным полигоном для апробации водородного оборудования. Успешные технологические решения будут масштабированы и тиражированы в других регионах России и за рубежом. В реализации проекта участвуют Минобрнауки, Минпромторг, Сахалинский государственный университет, МФТИ и МГТУ имени Баумана.

Сахалинская область должна в течение 10 лет стать технологическим центром по водородным технологиям. Эта многогранная отрасль состоит из многих слоев – рынок и продукты, исследования и разработки, кадры, образование, подготовка, переподготовка инженеров и технических специалистов. Всю эту инфраструктуру планируется развернуть в регионе, что воспринимается как определенный вызов для кампуса СахалинТех.

Итоги стратегической сессии подвел глава СахГУ Александр Самардак. Он отметил, что третья сессия стала во многом ключевой, поскольку все стороны начали формировать одну общую картину будущего кампуса. Вырабатываются механизмы взаимодействия с индустриальными партнерами и понимание, как образовательный процесс будет встраиваться в исследовательскую деятельность. Отдельная роль в этом процессе отдается студентам, которые проходят свой научный путь через лаборатории и научные центры.

– Мы обсуждали и проектировали будущее нашего университета, будущий образ, и определяли, по каким направлениям университет станет двигаться дальше, как мы будем к этому образу идти. На мой взгляд, работа была очень плодотворная, и в последний день группы показали результат, который от нас ожидали эксперты, – подытожил исполняющий обязанности ректора.

Так, по итогам стратегических сессий совместно с правительством региона и индустриальными партнерами запроектирована 21 лаборатория в нефтегазовом индустриальном парке, 2 лаборатории в агропромышленном парке и 11 лабораторий в СКБ САМИ, где будет расположен первый в России водородный полигон.

Напомним, строительство кампуса мирового уровня СахалинТех ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

На протяжении трех дней в Южно-Сахалинске проходила сессия «Кампус СахалинТех как драйвер развития региона и университета». Федеральные и региональные власти, ученые, индустриальные партнеры формировали векторы развития кампуса мирового уровня.

Работа проходила в группах, посвященных передовой инженерной школе, управлению регионом и международной деятельности, экономике Мирового океана и водородной энергетике.

– Современный университет необходим нашему региону, и мы получили поддержку Президента и федерального правительства в этом вопросе. Строительство научно-образовательного центра и студенческого городка в Южно-Сахалинске сегодня идет опережающими темпами. Но мы строим не только стены, а переформатируем образовательную и научную базу. Наша молодежь будет получать самые актуальные знания и навыки бок о бок с производством, и, получив диплом, сможет без проблем занять лучшие рабочие места на ведущих предприятиях, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

В стратегической сессии, посвященной СахалинТех, принял участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, указав на необходимость преобразования университета в короткие сроки и планомерного развития в течение 5–10 лет.

– В нашей группе мы обсуждали проект Школы управления регионом СахалинТех, его настоящее, и каким этот проект мы видим через 2–3 года, – рассказала кандидат экономических наук Валерия Шичалина. – Нам было важно понять, как мы можем трансформировать проект и совместно с правительством региона вывести на международный уровень – в страны СНГ и АТР.

Сахалинская школа управления регионом уже является инструментом для экспорта знаний и практик в другие регионы России и страны. Проект служит инструментом позиционирования Сахалинской области, университета и нового кампуса в мировой повестке. На острова приезжают учиться региональные министры и мэры, которые потом транслируют уникальные сахалинские разработки в области управления.

На треке «Водородная энергетика. Взаимодействие с партнерами» ученые и бизнес обсуждали широкий круг вопросов – от подготовки кадров до интеграции технологий. В Южно-Сахалинске, на базе СКБ САМИ, создана базовая площадка Центра водородного инжиниринга с опытным полигоном для апробации водородного оборудования. Успешные технологические решения будут масштабированы и тиражированы в других регионах России и за рубежом. В реализации проекта участвуют Минобрнауки, Минпромторг, Сахалинский госуниверситет, МФТИ и МГТУ имени Баумана.

Сахалинская область должна в течение 10 лет стать технологическим центром по водородным технологиям. Эта многогранная отрасль состоит из многих слоев – рынок и продукты, исследования и разработки, кадры, образование, подготовка, переподготовка инженеров и технических специалистов. Всю эту инфраструктуру планируется развернуть в регионе, что воспринимается как определенный вызов для кампуса СахалинТех.

Итоги стратегической сессии подвел глава университета Александр Самардак. Он отметил, что третья сессия стала во многом ключевой, поскольку все стороны начали формировать одну общую картину будущего кампуса. Вырабатываются механизмы взаимодействия с индустриальными партнерами и понимание, как образовательный процесс будет встраиваться в исследовательскую деятельность. Отдельная роль в этом процессе отдается студентам, которые проходят свой научный путь через лаборатории и научные центры.

– Мы обсуждали и проектировали будущее нашего университета, будущий образ, и определяли, по каким направлениям университет станет двигаться дальше, как мы будем к этому образу идти. На мой взгляд, работа была очень плодотворная, и в последний день группы показали результат, который от нас ожидали эксперты, – подытожил исполняющий обязанности ректора.

Так, по итогам стратегических сессий совместно с правительством региона и индустриальными партнерами запроектирована 21 лаборатория в нефтегазовом индустриальном парке, 2 лаборатории в агропромышленном парке и 11 лабораторий в СКБ САМИ, где будет расположен первый в России водородный полигон.

Напомним, строительство кампуса мирового уровня СахалинТех ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.