В Приморье в фотоловушку попали котята леопарда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юных котят леопарда, которые оглядывают территории нацпарка со скалы, запечатлела фотоловушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт ФГБУ "Земля леопарда".
"Кто знает, может, когда-нибудь кто-то из них станет хозяином этих мест. А кто-то переберется на другой участок. Хорошо, что территория нацпарка "Земля леопарда" огромна и почти равна площади Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых. А значит, у пятнистых красавцев есть огромный выбор заповедных мест для обитания".
Котятам на фотографии всего около шести месяцев. В этом возрасте они ещё не отходят далеко от мамы, но уже совершают длинные переходы до 8 км.
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