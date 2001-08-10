Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2024
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18:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Единая Россия" и "Волонтёры Победы" проведут Всероссийский субботник на мемориалах Воинской славы по всей стране

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Единая Россия» и «Волонтёры Победы» проведут Всероссийский субботник на мемориалах Воинской славы по всей стране.
 
Наша островная столица тоже присоединится этому событию. Всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений в Южно-Сахалинске продлится до 22 июня.
 
При проведении субботников волонтёры также организуют просветительские мероприятия. Подкрепим память действиями! 

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