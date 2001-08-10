18 апреля состоится вебинар о защите от мошенников в сфере кредитования и микрофинансирования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам» https://sam.mos.ru/ пройдет вебинар «Мошенничество в сфере микрофинансов: как не стать жертвой и защитить свои средства». На нем эксперты Департамента информационных технологий и Главного управления МВД России по городу Москве, а также представители Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, Московской нотариальной палаты и Банка России расскажут о самых распространенных способах мошенничества в сфере кредитования и микрофинансирования и поделятся способами защиты от них. Мероприятие состоится 18 апреля в 11:00. Онлайн-трансляция пройдет в социальной сети «ВКонтакте», рассказали ТИА "Острова" в Минцифре.
«Бывают ситуации, в которых человеку приходится обращаться к финансовым организациям за займом. Не имея нужных знаний, можно легко стать жертвой мошенников. На ближайшем вебинаре мы подробно расскажем о самых распространенных видах мошенничества в этой сфере, расскажем, как оформить кредит или займ безопасно и не попасть в руки нелегальных кредиторов», — рассказала Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам» в Департаменте информационных технологий города Москвы.
Эксперты расскажут, как можно проверить надежность финансовой организациикредитора, какие сведения должен содержать договор займа, а также дадут рекомендации о том, как защитить свою недвижимость при оформлении документов. Кроме этого, спикеры на реальных примерах обсудят наиболее распространенные виды мошенничества в сфере кредитования, а также объяснят, как вести себя, если человек уже попал в ловушку.
Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» запущен в 2022 году Правительством Москвы совместно с Главным управлением МВД России по городу Москве. Он помогает горожанам научиться противостоять телефонным и интернет-мошенникам. На его странице можно найти инструкции, разборы реальных историй, анонсы вебинаров и другие полезные материалы.
Записи всех вебинаров доступны на сайте «Перезвони сам» бесплатно и в любое время. После каждой лекции создаются памятки, с помощью которых можно быстро восстановить знания по каждой теме.
В 2023 году проект «Перезвони сам» победил в номинации «Лучший сайт социального проекта» премии «Золотой сайт». Кроме того, проект был удостоен премии Рунета в номинации «Информационная безопасность».
Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная безопасность».
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