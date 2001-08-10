"Забытые" вирусы возвращаются: сахалинцам рассказали о детских прививках, которые нельзя недооценивать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Необычно ранняя весна пришла в Сахалинскую область в 2024 году. В середине апреля лесные массивы уже освободились от снега, начала появляться зелёная трава, а вместе с ней и клещи – переносчики опасных инфекционных заболеваний. Наиболее подвержены укусам дети, поэтому вопрос их защиты сегодня особенно актуальный. Главный внештатный специалист регионального минздрава, врач-инфекционист детской поликлиники Оксана Солонина рассказала, как предупредить болезни и назвала прививки, которые родителям не стоит недооценивать, рассказали ТИА "Острова" в информационном отделе "Южно-Сахалинского отделения "Союз женщин России".

«Сезонная» опасность

Одна из самых ключевых тем весны – клещи, которые через укусы могут передавать инфекции взрослым и детям. Самой опасной является клещевой энцефалит. Несмотря на то, что случаи заболевания в Сахалинской области официально не регистрировали, в самих кровососущих этот вирус выделяют из года в год. Вторая опасная болезнь - клещевой боррелиоз – диагностируется. Есть случаи и среди детей.

- Коварство боррелиоза заключается в том, что болезнь сначала протекает в виде поверхностной кожной инфекции с высыпаниями и температурой, а спустя год-полтора может дать о себе знать с новой силой. Как правило, «накрывает» второй волной органы - сердце, суставы. Мы живем рядом с природой и должны быть готовы к защите от этих заболеваний, - подчеркнула Оксана Солонина.

Массово прививочная кампания от клещевого энцефалита стартует в Сахалинской области в феврале-марте. Считается, что вакцинация именно в этот период наиболее эффективная. Однако нельзя недооценивать и экстренную вакцинацию. Процедуру проводят детям с 3 лет.

По словам Оксаны Солониной, любой укус клеща требует медицинского наблюдения. Снять кровососущего правильно и безопасно помогут в приемном отделении областной детской больницы. Клеща бесплатно отправят в лабораторию на исследование, а педиатр назначит неспецифическую профилактику противовирусными препаратами.

Коварный ВПЧ

Врач-инфекционист рекомендует родителям обратить внимание не только на «сезонную» вакцинацию, но и ту, которую можно проводить круглогодично. При этом долго «раскачиваться» здесь тоже не стоит: прививки по некоторым заболеваниям имеют возрастные ограничения.

Чтобы разобраться в необходимости их проведения, достаточно понять, как устроен прививочный календарь. Он состоит из двух частей – национальный и по эпидемическим показаниям. Первый считается обязательным и обеспечивается вакцинами за счет федеральных средств. Наполнение же второго разное в зависимости от возможностей конкретного региона. И жителям Сахалинской области в этом вопросе, можно сказать, повезло.

- Островной регион достаточно давно закупает вакцины, которые помогают защитить детей и от менингококковой инфекции, и ротавируса, и коклюша, и от вируса папилломы человека (ВПЧ), который в 98% случаев является причиной развития рака шейки матки. Опасность данного вируса в том, что он десятилетиями может находиться в организме человека в неактивном состоянии, а после активизироваться и принять вектор онкологической патологии, - отметила Оксана Солонина.

Раньше прививки от ВПЧ в Сахалинской области делали только девочкам в возрасте от 9 лет. Сейчас вакцина доступна и мальчикам, что не менее важно: мужчины также являются носителями папилломавируса. По словам врача-инфекциониста, онкология в последние годы значительно помолодела. Например, рак шейки матки сегодня диагностируют в возрасте от 25 до 30 лет.

Прививки от ВПЧ в Сахалинской области делают в возрасте от 9 до 18 лет. Наиболее предпочтительный возраст вакцинации девочек и мальчиков для достижения максимальной эффективности - с 9 до 14 (включительно) лет, до начала половой жизни.

Состояние постэпидемии

В современных реалиях вакцинация особенно важна, поскольку человечество находится в состоянии так называемой постэпидемии, сказала Оксана Солонина. По населению в виде пандемии недавно прошелся коронавирус, иммунитет в целом изменился. Поэтому активизируются «забытые» инфекции, такие как стрептококковая инфекция, коклюш, корь и др. Известно, что в стране растет уровень заболеваемости корью, зарегистрировали и смертельный случай.

- Мы постоянно говорим о возможностях вакцинации и рекомендуем подумать о дополнительных инфекциях, которые могут нанести здоровью не меньший вред. Нам нужно научиться думать о здоровье своевременно, - заключила Оксана Солонина.