Южносахалинцев призывают не прикармливать безнадзорных собак и не препятствовать отлову

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжают фиксировать случаи агрессивного поведения безнадзорных собак. Одна из основных причин такой реакции — животные защищают территорию, где для них создана кормовая база, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Администрация Южно-Сахалинска обращается к жителям города и у бедительно просит не кормить безнадзорных животных . Имея кормовую базу, животные начинают сбиваться в стаи и, как правило, они могут проявлять агрессию по отношению к людям, защищая «свою» территорию.

Так, накануне на площади Победы в районе волейбольного центра произошел случай проявления агрессии собаками, в результате чего пострадал ребенок.

Этот район давно на контроле администрации города. В прошлом году здесь отловили 17 собак, с начала этого года — 8 особей. Сегодня утром в приоритетном порядке на место снова выехала бригада по отлову безнадзорных собак. Специалисты зафиксировали факт прикорма животных без хозяев: на земле расставлены кастрюли и миски. Сейчас их убрали. Бригада будет работать до полного отлова всей стаи.

Горожан также призывают не препятствовать отлову. Такая ситуация развернулась на ул. Больничной. Накануне поступил сигнал о стае собак, которые проявляют агрессию. На место оперативно выехала бригада. Однако местные жители не дали отловить животных, буквально палками угрожали отловщикам и не подпускали к собакам. Пришлось привлекать сотрудников полиции. В результате на сегодняшний день в этом районе удалось отловить 7 особей.

Добавим, южносахалинцы могут сообщать о местах обитания животных без владельцев в рабочее время по телефону 300-765 (доб. 1, 2). По всем обращениям будут сформированы заявки и переданы специалистам подрядной организации для отлова.