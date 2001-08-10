Южносахалинцев призывают не прикармливать безнадзорных собак и не препятствовать отлову
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжают фиксировать случаи агрессивного поведения безнадзорных собак. Одна из основных причин такой реакции — животные защищают территорию, где для них создана кормовая база, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Администрация Южно-Сахалинска обращается к жителям города и убедительно просит не кормить безнадзорных животных. Имея кормовую базу, животные начинают сбиваться в стаи и, как правило, они могут проявлять агрессию по отношению к людям, защищая «свою» территорию.
Так, накануне на площади Победы в районе волейбольного центра произошел случай проявления агрессии собаками, в результате чего пострадал ребенок.
Этот район давно на контроле администрации города. В прошлом году здесь отловили 17 собак, с начала этого года — 8 особей. Сегодня утром в приоритетном порядке на место снова выехала бригада по отлову безнадзорных собак. Специалисты зафиксировали факт прикорма животных без хозяев: на земле расставлены кастрюли и миски. Сейчас их убрали. Бригада будет работать до полного отлова всей стаи.
Горожан также призывают не препятствовать отлову. Такая ситуация развернулась на ул. Больничной. Накануне поступил сигнал о стае собак, которые проявляют агрессию. На место оперативно выехала бригада. Однако местные жители не дали отловить животных, буквально палками угрожали отловщикам и не подпускали к собакам. Пришлось привлекать сотрудников полиции. В результате на сегодняшний день в этом районе удалось отловить 7 особей.
Добавим, южносахалинцы могут сообщать о местах обитания животных без владельцев в рабочее время по телефону 300-765 (доб. 1, 2). По всем обращениям будут сформированы заявки и переданы специалистам подрядной организации для отлова.
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