Более 85 км грунтовых дорог Южно-Сахалинска уже привели в нормативное состояние

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты городских служб приступили к сезонному содержанию грунтовых дорог в конце марта. Улично-дорожную сеть приводят в порядок после зимы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в городском управлении мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства, на постоянном содержании в муниципалитете находятся порядка 180 км грунтовых дорог. В настоящее время в нормативное состояние приведено около 50%. Профилирование можно проводить только после высыхания дорожного полотна.

- Специалисты приступили к профилированию примерно три недели назад. Сейчас вошли в активную фазу работы как в областном центре, так и в планировочных районах. Мы ведем постоянный мониторинг улично-дорожной сети и по мере подсыхания дорог направляем технику для профилирования, - рассказал начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Сергей Федорук.

Сеть дорог, требующих профилирования, в основном располагается в частном секторе планировочных районов, микрорайоне Эдем, Владимировке. Сегодня техника работает на ул. имени 1905 года. Специалисты завода им. М. А. Федотова трудятся на грунтовой дороге, ведущей к ряду СНТ.

Другие виды работ, например, отсыпка щебнем, будут выполняться на улично-дорожной сети по мере необходимости. Сотрудники управления обследуют грунтовые подъездные пути, выявляя участки для проведения профилирования с добавлением новых инертных материалов.