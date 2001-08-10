Судебные приставы возбудили уголовное дело в отношении сахалинки за уклонение от уплаты алиментов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уголовная ответственность ожидает уроженку г. Анивы за неисправимое нежелание работать и поддерживать своего несовершеннолетнего сына, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП.
В отделении судебных приставов по г. Анивскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданки алиментных платежей на содержание её несовершеннолетнего ребёнка. Зная о необходимости исполнения судебного решения, безработная должница к своим обязанностям приступать не желала. Проверка имущественного положения неплательщицы не дала должных результатов.
В результате, за уклонение без уважительных причин от исполнения родительской обязанности материально поддерживать своего ребёнка в соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ суд, на основании составленного судебным приставом-исполнителем протокола, назначил женщине наказание в виде отбывания 50 часов обязательных работ.
После отбывания административного наказания женщина осознанно и вопреки доводам сотрудника ведомства о необходимости трудоустройства и важности уплаты алиментных платежей продолжила игнорировать требование исполнительного документа, что привело к возбуждению в отношении должницы уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
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