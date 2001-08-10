В Холмском районе продолжаются работы по возведению станции очистки воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по модернизации системы водоснабжения в селе Правда ведутся в соответствии с графиком. Строительство объекта стартовало в мае прошлого года благодаря федеральному проекту «Чистая вода», который реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по инициативе президента России Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном МинЖКХ.
К сегодняшнему дню завершены работы по устройству фундаментов под резервуары чистой воды, станцию водоочистки и дизель-генераторную установку, смонтировано два резервуара чистой воды мощностью 600 кубометров каждый, станция водоочистки блочно-модульного исполнения выставлена в проектные отметки
– В настоящее время внутри станции ведутся работы по обвязке технологического оборудования, монтажу системы автоматизации и внутреннего электроснабжения, а также строительство резервуара для сбора дождевых. В августе подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории, – рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Сергей Федоров.
Блочно-модульная станция очистки воды производительностью 500 кубометров в сутки заменит устаревшее оборудование существующего водозабора, что позволит очистить воду до нормативных показателей и повысить надежность водоснабжения.
– В рамках нацпроекта и по поручению главы региона Валерия Лимаренко в прошлом году приступили к работам, в текущем их завершим и введем объект в эксплуатацию. Современная станция позволит обеспечить качественной водой более полутора тысяч жителей села Правда. После ввода объекта в эксплуатацию вода, которая будет подаваться в квартиры жителей села, будет соответствовать всем нормативам. Это важно, особенно в период обильных дождей и таяния снега. Для нас это одна из приоритетных задач, стоящих сегодня, – рассказала исполняющая обязанности начальника территориального отдела села Правда Ольга Леонова.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» продолжается реконструкция системы водоснабжения и в селе Онор Смирныховского района. Проектом предусмотрено обустройство трех водозаборных скважин, установка резервуаров чистой воды и строительство станции водоподготовки, рассчитанной на 210 кубометров в сутки. После завершения всех работ более 900 жителей будут обеспечены чистой водой.
Комплексные мероприятия по улучшению качества воды на территории островного региона проводятся при поддержке губернатора и Правительства Сахалинской области. Работы ведутся и в других районах. Так, в Южно-Сахалинске возводят водозабор «Южный» мощностью 20 тысяч кубометров в сутки, а также прокладывают сети водоснабжения в микрорайне Владимировка. В конце прошлого года в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района завершили строительство станции водоочистки и прокладку водопровода, в селе Взморье Долинского района – работы по замене сетей водоснабжения. В селе Восточном Макаровского района начался капитальный ремонт станции очистки воды, а в Охе предстоит выполнить реконструкцию водозабора и установить станцию водоочистки, соответствующую современным нормам.
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