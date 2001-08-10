В администрации Южно-Сахалинска прошло заседание совета экономической безопасности города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В работе Совета приняли участие вице-мэр Виталий Данилов, руководители структурных подразделений мэрии, представителей бизнеса, специалисты управления ФНС России по Сахалинской области и других ведомств. Это четвертое заседание СЭБ в текущем году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы соблюдения предприятиями, индивидуальными предпринимателями Южно-Сахалинска обязательств по погашению задолженности по текущим налоговым платежам, аренде земельных участков и муниципального имущества, вопросы соблюдения трудового законодательства.

Информацию о задолженности участникам заседания озвучили начальник отдела процессного взыскания задолженности управления ФНС России по Сахалинской области Оксана Кривых и начальник отдела учета и контроля платежей МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами» Мария Ревякина.

На заседание были также приглашены несколько предпринимателей. Члены СЭБ выяснили у неплательщиков причины их возникновения и объяснили, какими могут быть последствия несвоевременных платежей. Должникам установлены сроки для погашения образовавшейся задолженности.

- На заседаниях Совета мы призываем южносахалинцев соблюдать свои обязательства по уплате обязательных платежей. Но если у предпринимателя есть сложности с ведением бизнеса, вместе мы находим варианты, как исправить ситуацию, - прокомментировал вице-мэр Виталий Данилов.

Отмечено, что такие мероприятия имеют положительный эффект, позволяют наладить диалог с предпринимателями в вопросах обязательств перед бюджетом и соблюдения трудового законодательства.