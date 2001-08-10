Жителей Дальнего призывают активнее голосовать за новое общественное пространство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается голосование за общественные территории, которые преобразятся уже в следующем году. Благоустройство проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в Дальнем может изменить облик пустырь, расположенный юго-западнее пересечения улиц Ударная и Новая. Проектом предусмотрена установка детской площадки, спортивного корта, скамеек, создание искусственных холмов и озеленение. На данный момент за новое общественное пространство в Дальнем проголосовали 1472 человека. Выразить мнение можно до 30 апреля на платформе проекта.

– Я родилась в Дальнем, живу и работаю здесь и мне хочется чтобы дальнее развивалось. Прошу всех жителей присоединиться к голосованию, проявить активность и сделать выбор в пользу нашей территории. Я сама уже проголосовала за проект по благоустройству территории на Госуслугах. В этой части Дальнего проживает много детей. в конце улицы детский сад и хочется, чтобы появился сквер и дети и взрослые могли проводить время в красоте и уюте, – поделилась мнением жительница дальнего Татьяна Еременко.

– Очень важно, что у жителей есть реальные инструменты реализации инициатив. Проект даёт возможность создать точку притяжения в нашем Дальнем. Здесь прекрасный район, но нужно, чтобы появились общественные пространства где можно с комфортом пройтись, побыть с семьей, поиграть детям.

Создаём своими руками будущее. Это здорово, потому призываю всех поддержать проект, – подчеркнула общественный активист, помощник депутата Александра Гринберга Анастасия Шавдина.

Напомним, информация по каждому проекту размещена на официальном сайте администрации. Южносахалинцы могут выбрать из 8 объектов, расположенных в разных частях города. На сегодняшний день проголосовали уже более 13 тысяч жителей.

– Дальнее активно развивается в настоящее время, а мест притяжения у нас очень мало. Сейчас эта территория неухоженная, и ее можно улучшить за счет активности жителей, которые могут принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Чтобы наш проект выиграл, необходимы общие усилия и активность населения. Проголосовать можно не только на Гоуслугах, но и через отдел по управлению селом Дальнее, телефон: 510-090. Призываю всех жителей присоединиться, – рассказал начальник отдела по управлению селом Дальнее Андрей Худорбаев.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется в стране по поручению президента. Проект, набравший большее количество голосов будет реализован уже в 2025 году.