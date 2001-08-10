Валерий Лимаренко провел встречу с Уполномоченным по правам человека в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Омбудсмен Анатолий Крутченко доложил главе региона об итогах работы за 2023 год. По его словам, благодаря личному вмешательству губернатора существенно снизилась острота вопроса по обеспечению нуждающихся техническими средствами реабилитации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ранее большинство обращений к Уполномоченному по правам человека поступало от инвалидов, которым территориальный орган федерального социального фонда не предоставил ТСР или предоставил в неполной комплектации и ненадлежащего качества. В прошлом году глава региона начал решать вопрос в ручном режиме. Поставки всего необходимого для сахалинцев и курильчан были организованы напрямую. Впоследствии сменилось руководство территориального отделения социального фонда, которое не в полной мере справлялось с работой.

– Безусловно, имеется положительная динамика. На начало 2023 года был обеспечен техническими средствами реабилитации только 21% инвалидов. А в конце года все необходимое в полном объеме получил 81% нуждающихся. Кроме того, частично обеспечены еще 12% от общего числа нуждающихся в ТСР. Остальные получат все необходимое в ближайшее время, – рассказал Анатолий Крутченко.

По поручению губернатора региональное министерство социальной защиты организовало обход людей с ограниченными возможностями здоровья и провело ревизию. Более 4 тысяч нуждающихся, по итогам прошлого года, были обеспечены техническими средствами реабилитации.

– Благодарю за сотрудничество в решении проблемных вопросов и защите прав сахалинцев и курильчан. Вместе с вами и прокуратурой мы навели порядок в работе в островном регионе федеральной структуры, чтобы люди с ограниченными возможностями своевременно получали все положенные им средства реабилитации. При вашем участии мы узнаем и о других острых ситуациях и оперативно принимаем по ним решения в интересах людей, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Омбудсмен отметил важность эффективного взаимодействия с региональными властями. Так, от жителей Углегорского района поступило коллективное обращение с просьбой оказать содействие в непрерывном получении медицинской помощи, в том числе, в условиях дневного стационара. Областной минздрав принял меры для устранения дефицита медицинских кадров. В Углегорскую ЦРБ привлекли врача-терапевта и двух педиатров.

Всего за 2023 год к Уполномоченному по правам человека в Сахалинской области поступило 574 обращения от жителей региона. Традиционно больше всего обращений поступило в ходе личных приемов, на которых было принято 180 человек. Значительно увеличилось количество устных обращений по телефону. В основном таким образом обращались люди с ограниченными возможностями здоровья по вопросам их обеспечения техническими средствами реабилитации.

Благодаря совместной работе с органами власти люди получили помощь в решении жилищных и трудовых вопросов, получении медицинской помощи, предоставлении качественных коммунальных услуг.

Омбудсменом было направлено более 500 мотивированных запросов в правоохранительные и надзорные органы, государственные и муниципальные структуры о предоставлении информации, проведении проверок, принятии мер реагирования, оказании адресной помощи людям в реализации их прав.

Успешно продолжена хорошо зарекомендовавшая себя практика выездных приемов в районах. В прошлом году прошло 13 таких встреч, на которых к омбудсмену обратились 163 человека.