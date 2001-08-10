ВТБ увеличил количество офисов, открытых по субботам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для повышения доступности финансовых услуг ВТБ дополнительно открыл для розничных клиентов свыше 100 офисов, которые работают по субботам. Число отделений, где физические лица смогут решать свои банковские вопросы в выходной, составляет более трети всей сети банка – 475 точек. До конца года половина отделений ВТБ станут доступны клиентам в субботу.

Отделения, которые открыты в субботу для населения, находятся в 221 населенном пункте 73 субъектов России. ВТБ также увеличил количество офисов, работающих полностью без выходных. Сегодня 23 дежурные точки обслуживают клиентов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Сочи. В дальнейшем эта практика будет распространятся на все крупные города. Полный список можно посмотреть на сайте банка.

«Одной из ключевых целей стратегии развития ВТБ на 2024-2026 гг. стало повышение доступности финансовых продуктов и услуг. Банк стремится быстро и качественно обслуживать клиентов, в том числе несмотря на высокую загрузку в офисах крупных городов. В связи с активным ритмом жизни многие люди не успевают посещать отделения в будние дни, поэтому мы решили не ограничиваться стандартным рабочим графиком. К концу года около половины всех офисов ВТБ будут работать по выходным, обеспечивая доступность услуг для большего числа клиентов», – прокомментировал руководитель департамента администрирования сети - вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает около 1,3 тысяч отделений и является одним из основных каналов продаж – каждая вторая операция совершается в офисах, где банк ежедневно обслуживает свыше 100 тысяч человек. ВТБ планирует расширять свое присутствие в новых регионах. С целью повышения доступности банковского обслуживания банк планирует открытие офисов не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах с численностью от 20 тысяч человек.