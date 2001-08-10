18:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Строительство нового дома по улице Совхозной в Поронайске близится к завершению
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строительство нового дома по улице Совхозной в Поронайске близится к завершению. Подрядная организация ведет работы по благоустройству дворовой территории.
Новую 60-ти квартирную пятиэтажку строим для переселенцев из аварийного жилфонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Квартиры будут предоставлены людям под ключ – с чистовой отделкой, необходимым сантехническим оборудованием. До вручения ключей от нового жилья осталось совсем немного времени. Все работы подрядчик планирует завершить до конца апреля.
По поручению Губернатора Валерия Лимаренко перед заселением все жильцы осмотрят свои квартиры на наличие недочетов. Также будущие новоселы смогут заранее спланировать обустройство своих квартир.
Напомню, что в прошлом месяце новое жилье в рамках программы по переселению из аварийного жилфонда получили 60 семей. Кроме того, в этом году будут сданы в эксплуатацию еще два дома по улице 40 лет ВЛКСМ и улице Фрунзе. Новые квартиры в них получат 70 семей.
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