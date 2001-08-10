Началась регистрация избирателей на предварительное голосование "Единой России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стать избирателем на предварительном голосовании «Единой России» может любой совершеннолетний житель региона, где осенью пройдут выборы. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте PG.ER.RU с помощью Госуслуг.
«В этом году на осенних выборах смогут голосовать порядка 46 миллионов избирателей. Это серьёзная цифра. По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%, а общий уровень регистрации избирателей может превысить прошлогодний – рекордный для региональных выборов», - отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
Он также сообщил, что в качестве кандидатов на участие в процедуре подали заявки уже более семи тысяч человек.
«Количество растёт кратно, многие заявки находятся на рассмотрении. До окончания регистрации кандидатов - ещё 10 дней», - заключил Сергей Перминов.
Напомним, подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата можно на сайте PG.ER.RU до 25 апреля. Само голосование пройдёт с 20 по 26 мая. Его итоги подведут до 29 мая.
В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Это, в том числе, довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления, на которых замещается более 24 тысяч мандатов.
В 2024 году на Сахалине также пройдут выборы депутатов ряда районных Собраний. Жители Ногликского, Невельского районов и города Южно-Сахалинск придут на участки в сентябре. А в соответствии с Уставом партии перед выдвижением пройдет Предварительное голосование. Например, на сайте https://pg.er.ru/ на выборы депутатов Городской Думы г. Южно-Сахалинска зарегистрировалось уже 109 кандидатов. Лучшие из них по результатам предварительного голосования смогут стать кандидатами от партии «Единая Россия» на осенних выборах.
«Сахалин участвует в процедуре предварительного голосования не в первый раз. Более того, на сколько я помню, именно Сахалин в свое время выступил в качестве пилотного региона для апробации этого новшества. Предварительное голосование – это гибкий механизм, предусматривающий различные модели. Таким образом, его легко адаптировать к особенностям любого муниципалитета или региона в целом, повышая удобство для людей. При этом использование цифровых технологий делает его доступным для всех сахалинцев, увеличивает эффективность и безопасность процедуры. Возможность голосования через Госуслуги делает процесс максимально прозрачным и легитимным, своего рода предтечей внедрения в будущем полноценного электронного голосования на выборах по всей стране», - заявил политтехнолог Алексей Дедюхин.
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