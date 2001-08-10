Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в масштабной уборке города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжается месячник по санитарной очистке. Порядок на улицах, в скверах и во дворах Южно-Сахалинска наводят трудовые коллективы, управляющие компании. Принять участие в чистых пятницах и субботниках приглашают также жителей города, в том числе, проживающих на территориях СНТ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил заместитель начальника управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев, горожане, желающие присоединиться к масштабной уборке, будут обеспечены необходимым инвентарём — управляющие компании предоставят лопаты, грабли, перчатки, мешки для сборам мусора др. Узнать адрес, телефоны управляющей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Кроме этого, жители СНТ за инвентарем могут обратиться в департамент городского хозяйства по пр. Мира, 64а в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефону 300-461 (доб. 3, 5, 9).

- Отрадно, что жители нашего города всегда активно откликаются и выходят на уборку как своих придомовых территорий, так и помогают наводить чистоту на общественных пространствах, чтобы Южно-Сахалинск стал еще более уютным и комфортным, – подчеркнул Евгений Замотаев.

Так, чистые пятницы пройдут 19, 26 апреля и 3 мая, общегородской субботник состоится 20 апреля, а общероссийский запланирован на 27 апреля. В эти дни полигон ТБО с 9.00. до 19.00 будет бесплатно принимать от организаций и жителей собранный мусор — смёт, старые ветки, коммунальные отходы, за исключением строительного мусора.

Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, как куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика». Они находятся на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.