В Приморье отловят конфликтного тигра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разрешение на отлов тигра, который накануне убил собаку в селе Занадворовка Хасанского муниципального округа, получил специалисты, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на минприроды Приморья.

Сообщение о происшествии поступило на телефон горячей линии госохотнадзора Приморского края: собака была привязана во дворе жилого дома, хищник убил её, но с привязи не сорвал – возможно, зверя спугнули. Это был не первый случай нападения на животных в селе.

«На месте конфликтной ситуации сотрудник охотнадзора подтвердил, что это был тигр, и получил разрешение на отлов - хищник уже не раз беспокоил местных жителей», - рассказали в краевом минприроды.

На место отлова амурского тигра готовится выехать конфликтная группа.