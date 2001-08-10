К строительству 18 газовых котельных приступят в этом году в 6 районах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство блочно-модульных газовых котельных в этом году начнется в Анивском, Макаровском, Поронайском, Тымовском, Корсаковском и Александровск-Сахалинском муниципальных образованиях. Масштабная работа по переводу объектов жилищно-коммунального хозяйства на экологически чистое топливо ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках стратегии газификации Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Так, в Макаровском районе начнется строительство четырех котельных. Одна из них появится в Макарове, еще три - меньшей мощности по 1,98 мегаватт – в селах Новое и Поречье. В Поронайском городском округе работы развернутся в райцентре – тут построят две котельные мощностью 60 и 4,33 мегаватта, а также еще две - в селах Гастелло и Леонидово.

– Кроме того, в Поронайском районе на финишную прямую вышло строительство блочно-модульной газовой котельной № 4. В мае планируем провести пусконаладку. Новый объект коммунальной инфраструктуры обеспечит теплом жителей 26 многоквартирных и 18 частных домов, а также социальные объекты. Мы поэтапно выводим из эксплуатации угольные котельные, модернизируем их для работы на природном газе или строим новые, изначально предназначенные для этого вида топлива, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Монтаж еще четырех котельных начнут в текущем году в Тымовском и селах района: Восход, Воскресеновка и Молодежное. В Александровск-Сахалинском районе работы начнутся в селе Михайловка, в Корсаковском – в селе Дачном.

– Конечно, все мы – жители - ждем с нетерпением новой газовой котельной. Потому что не будет копоти, воздух станет чище, значит, здоровье свое сбережем. Да и понятно, что новые котельные будут более надежными, не будут ломаться, - поделилась Валентина Суслова из Тымовского.

Кроме того, в этом году в Сахалинской области планируется ввести в работу 15 газовых блочно-модульных котельных - в Корсаковском и Долинском районах. Работы по строительству семи газовых котельных ведутся в Корсаковском районе в селах Чапаево, Раздольном, Соловьевке и Озерском, а также трех – в самом городе. Еще восемь котельных, работающих на голубом топливе, строят в Долинском районе в селах Сокол, Быков, Покровка, Стародубское, Советское и в райцентре. Строительство новых объектов реализуется также согласно поручению главы региона, который при этом держит их возведение на особом контроле.