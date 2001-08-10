Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2024
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Сахалинка проявила бдительность и не попалась на уловки мошенников
11:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Более 25 представителей малого сахалинского бизнеса презентовали свои товары на ярмарке

Более 25 представителей малого сахалинского бизнеса презентовали свои товары на ярмарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Посетители «Гастрономической сказки» смогли продегустировать и приобрести колбасы и мясные деликатесы, фермерскую продукцию, свежую выпечку, бенто-боксы, копченую рыбу, кондитерские изделия и многое другое, рассказали ТИА "Острова" в региональном Минэкономразвития.

– Мы являемся небольшим производством рыбы холодного копчения, готовим по уникальным домашним рецептам.  На ярмарке впервые принимаем участие, и гордимся тем, что можем предложить качественную и вкусную продукцию. Наши рыбные деликатесы отличаются неповторимым ароматом и нежным вкусом, – поделился самозанятый Сергей Соколенко.

Свои услуги на выставке представили сотрудники туристического сервиса и делились информацией о народных туристических маршрутах Сахалина.  На другом стенде можно было получить консультацию по недвижимости.

–  Такие мероприятия проводим дважды в год, они крайне важны для того, чтобы покупатели могли ознакомиться и приобрести разнообразные и вкусные продукты местных товаропроизводителей в одном месте, – рассказала организатор выставки Ольга Син.

Все посетители выставки имели возможность участвовать в лотерее. Через лототрон каждый час выбирались счастливые обладатели приятных и ценных призов от участвующих предпринимателей. Десять самых удачливых выиграли путевки в Турцию.

– Помощь в проведении ярмарки «Гастрономическая сказка» оказал региональный центр «Мой бизнес». Благодаря такой поддержке участники   имеют возможность продемонстрировать свои товары и помогают завоевать любовь сахалинских покупателей, – отметила соорганизатор выставки Эльвира Маликова.

Подобные ярмарки проходят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом Владимиром Путиным, при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко. Все заинтересованные представители островного бизнеса могут получить подробную информацию по предстоящим аналогичным мероприятиям, условиях участия в них и мерам поддержки на сайте центра «Мой бизнес»: https://mybusiness65.ru/ или по телефону 8 800 222 0123.

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