Более 25 представителей малого сахалинского бизнеса презентовали свои товары на ярмарке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Посетители «Гастрономической сказки» смогли продегустировать и приобрести колбасы и мясные деликатесы, фермерскую продукцию, свежую выпечку, бенто-боксы, копченую рыбу, кондитерские изделия и многое другое, рассказали ТИА "Острова" в региональном Минэкономразвития.
– Мы являемся небольшим производством рыбы холодного копчения, готовим по уникальным домашним рецептам. На ярмарке впервые принимаем участие, и гордимся тем, что можем предложить качественную и вкусную продукцию. Наши рыбные деликатесы отличаются неповторимым ароматом и нежным вкусом, – поделился самозанятый Сергей Соколенко.
Свои услуги на выставке представили сотрудники туристического сервиса и делились информацией о народных туристических маршрутах Сахалина. На другом стенде можно было получить консультацию по недвижимости.
– Такие мероприятия проводим дважды в год, они крайне важны для того, чтобы покупатели могли ознакомиться и приобрести разнообразные и вкусные продукты местных товаропроизводителей в одном месте, – рассказала организатор выставки Ольга Син.
Все посетители выставки имели возможность участвовать в лотерее. Через лототрон каждый час выбирались счастливые обладатели приятных и ценных призов от участвующих предпринимателей. Десять самых удачливых выиграли путевки в Турцию.
– Помощь в проведении ярмарки «Гастрономическая сказка» оказал региональный центр «Мой бизнес». Благодаря такой поддержке участники имеют возможность продемонстрировать свои товары и помогают завоевать любовь сахалинских покупателей, – отметила соорганизатор выставки Эльвира Маликова.
Подобные ярмарки проходят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом Владимиром Путиным, при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко. Все заинтересованные представители островного бизнеса могут получить подробную информацию по предстоящим аналогичным мероприятиям, условиях участия в них и мерам поддержки на сайте центра «Мой бизнес»: https://mybusiness65.ru/ или по телефону 8 800 222 0123.
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