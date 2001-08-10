Сахалинский учитель после серьезного ранения на СВО вернулся к работе с детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Преподаватель истории, руководитель Южно-Сахалинского отделения «Юнармии» Юлиан Красавин встретился с островной молодежью в учебно-методическом центре «Авангард». На образовательной площадке уже не первый год активно реализуют программы патриотического воспитания для подростков, и диалоги с ветеранами СВО — значимая часть этой важной работы. В беседе с подростками учитель, с оружием в руках защищавший новые регионы России, рассказал о том, почему жалеть о призыве в Донбасс не нужно, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Встреча героя с юными островитянами – уже не первое подобное мероприятие для УМЦ «Авангард». Не только участники СВО, но и активисты волонтерских организаций регулярно общаются с молодым поколением, рассказывая о защите Родины, о воспитании патриотизма и о важности гуманитарных миссий в новых регионах России. Каждое такое событие привлекает все больше ребят, для которых любовь к родной стране – не пустой звук. Кроме того, для воспитанников учебных смен «Авангарда» встреча с защитниками Родины — огромная мотивация для того, чтобы добиваться все новых и новых успехов в прохождении обучающих курсов.

«Фактически у нас сейчас формируется большая команда, в которую войдут и наставники с реальным боевым опытом, и волонтеры-добровольцы – все они будут заниматься работой с подрастающим поколением, воспитывать и укреплять патриотический дух, вести начальную военную подготовку, передавать другие полезные знания. Мы планируем внедрять сюда обучение навыкам управления БПЛА, чтобы курсанты «Авангарда» освоили работу с дронами. Уже есть масса методических наработок. Сегодня в «Авангарде» занимаются 76 человек в возрасте от 12 до 17 лет из 14 районов Сахалинской области. В основном это юнармейцы, конечно. Но около 30% воспитанников текущей смены вообще в таких лагерях ни разу не бывали, и приехали по личной инициативе. Они сами захотели этого. Конечно, кто-то не выдерживает больших физических нагрузок – у нас буквально пара человек по ходу смены уехали. Но большинство остаются, они заинтересованы в том, чтобы продолжить эти занятия после возвращения домой», — рассказал руководитель учебно-методического центра «Авангард» Руслан Ситдиков.

Юлиан Красавин вернулся с Донбасса с серьезным ранением: учитель истории, который попал на фронт СВО в волне частичной мобилизации 2022 года, потерял ступню. Во время несения службы мужчина вел свой блог в социальной сети «ВКонтакте» — он регулярно делился историями из солдатского быта, рассказывал о взаимоотношениях с однополчанами, публиковал списки необходимого инвентаря и медикаментов. После тяжелого ранения, которое привело к ампутации, Юлиан не падал духом: подписчики узнавали от него о госпитальных буднях, реабилитации, чаяниях раненых бойцов. Из стационара Красавин вернулся на Сахалин, где сейчас проходит реабилитацию. Но педагогическое поприще он не оставил: регулярно работает с подрастающей молодежью. Правда, вместо истории островитянин теперь обучает воспитанников более насущным вещам – стойкости, силе духа, мужеству.

«С ребятами хочется поделиться многим. С другой стороны, всего им не расскажешь, тем более за одну встречу. Но я посчитал нужным поделиться знаниями, полученными на полигонах и в зоне СВО. То, чему я и мои однополчане учились долгое время, помогли нам спастись самим и выручить наших товарищей. Сегодня для меня было важным объяснить детям: нужно учиться и не терять зря время. Никогда не знаешь, когда тебе пригодятся знания, оставшиеся в памяти», — поделился Юлиан Красавин.

По мнению ветерана СВО, ранение, несмотря на серьезность, не стало критическим и не повлияло кардинально на его повседневную жизнь. Красавин настроен позитивно – осталось решить вопрос с получением искусственной конечности и привыкнуть к ней.

«Я не считаю, что со мной произошло что-то критическое. Самое главное – голова на месте. Двигаться могу, руки целые: на гитаре играю. Сейчас медицина творит чудеса. Поставлю протез – буду бегать еще быстрее. Я ни о чем не жалею. Я воспитывал в детях чувство патриотизма. Считаю, если ты говоришь детям об этом, просто слов недостаточно – ты должен делами это подтвердить. Наш верховный главнокомандующий призвал защитников страны по мобилизации. Нужно было идти, это была судьба. Я ни разу не пожалел о том, что поехал на СВО, сколько бы тяжелых моментов не было. Но тот жизненный опыт, чувство товарищества, которые я там приобрел, бесценны. Я стал на порядок старше, мудрее», — отметил ветеран.

Сейчас сахалинец продолжает работать с детьми – педагогическую деятельность он не бросил, регулярно выступает в спортивном клубе и встречается со своими воспитанниками. Понемногу Юлиан рассказывает юным островитянам о том, как российские солдаты сражаются на СВО, защищают мирных жителей, организуют быт. Все это стало неотъемлемой частью его жизни – такой же, какой в свое время была работа в «Юнармии». В свою очередь, юные воспитанники патриотической организации рады вновь встретиться с наставником.

«Юлиан Красавин был и остается моим руководителем в «Юнармии», также он у нас преподавал историю и физкультуру. Мы давно знакомы, хотя сегодня в «Авангарде я не ожидала его увидеть. Когда нам сказали, что на встречу приедет человек, который уже воевал, у меня сразу в голове появилась мысль: «Может быть, это будет Юлиан Олегович». И это был он. На встрече я узнала много нового — он будто бы «ключик» нам дал от двери в будущее. Он рассказал, как важно идти по стопам своих предков, сражаться до конца и бороться за свое Отечество. Еще он показал нам осколок ракеты HIMARS — когда я взяла его в руки, я почувствовала душевную боль. Осознала, что от этой ракеты пострадали люди. Может быть, не именно от этого осколка, но есть ведь и другие. На самом деле очень больно и горько за наших погибших защитников, которые своей жизнью отдают долг Родине, защищают нас. Поэтому так важно говорить об этом и помнить», — поделилась командир 3-го взвода, школьница из Южно-Сахалинска Анна Некрасова.

Еще один юный островитянин Лев Пахинин отметил, что в рассказе Красавина о службе в зоне СВО прозвучали неочевидные вещи о том, как бойцы справляются с бытовыми трудностями. Кроме того, парня очень тронули откровения о том, как солдаты радуются, получив весточку из дома.

«По Юлиану Олеговичу видно, насколько он спокоен и сдержан, и я думаю, что за этим кроется огромная сила духа. Он же совсем молодой, жизнерадостный. Очень ценит жизнь, очень дорожит ею – наверное, как и все бойцы, которые вернулись из зоны СВО. Я очень рад, что удалось встретиться с героем спецоперации. Такие люди – пример для нас, подростков. Это пример патриотизма, ответственности и мужества», — считает школьник.

Первая профильная смена УМЦ «Авангард» - «Потомки победителей» открылась в августе 2022 года. Она объединила 180 школьников Сахалина и Курил. Помимо трехнедельных курсов, на территории «Авангарда» также проводят короткие пятидневные смены и трехдневные интенсивы. Воспитанники учебно-методического центра «Авангард» не только встречаются со знаковыми личностями, внесшими свой вклад в достижение целей СВО. Ребята и сами принимают участие в масштабной акции поддержки наших защитников: изготавливают необходимый бойцам инвентарь, пишут письма, помогают собирать посылки с адресной помощью. Значительную часть времени подростки проводят за физической, строевой и тактической подготовкой, а также осваивают базовые навыки тактической медицины, учатся обращаться с оружием, посещают занятия по патриотическому воспитанию.