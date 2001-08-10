"Единая Россия" начала прием заявок на предварительное голосование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» можно на сайте PG.ER.RU до 25 апреля.

«Сегодня в десятках регионов, открывается прием заявок от желающих баллотироваться на участие в выборах от «Единой России». Для них предварительное голосование - обязательная процедура. Как и прежде, выдвигать свою кандидатуру приглашаются все желающие - вне зависимости от текущего статуса и даже наличия политического опыта. Обучение и сопровождение новичков в политике обеспечит наш кадровый проект «ПолитСтарт», его новый сезон уже начался», - отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Он подчеркнул – в этом году изменятся некоторые условия участия в предварительном голосовании.

«Первая из новаций - в том, что все победители процедуры должны будут получить статус членов или сторонников партии. Для нас это важное взаимоусиление эффективности и ответственности. Еще одно изменение коснется претендентов на посты глав регионов от «Единой России». Они должны в ходе предварительного голосования провести встречи с 75% от общего числа секретарей первичных и местных отделений своего региона. Это усилит уже на стартовом этапе единое понимание задач и поддержку базисными партийными структурами перспективного кандидата в губернаторы», - уверен Сергей Перминов.

Помимо этого среди нововведений этого года - претенденты в кандидаты на выборы в региональные парламенты и гордумы смогут принять участие в предварительном голосовании или по одномандатным округам, или по списку. Ранее были доступны обе формы участия.

Изменения коснутся и требований в отношении кандидатов из числа участников и ветеранов СВО. Для них упрощаются правила подачи документов, отменяется требование об обязательной публикации видеоконтента на сайте предварительного голосования. Также они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры.

«Эти меры направлены на обогащение «кадрового призыва», его насыщение востребованными компетенциями. Кандидаты на выборы от партии определятся строго по результатам предварительного голосования», - подчеркнул замсекретаря Генсовета.

В этом году процедура пройдёт с 20 по 26 мая.