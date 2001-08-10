"Бессмертный полк России" проведет пресс-конференцию по старту нового проекта "Мы этой памяти верны"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пресс-конференция пройдет 27 марта в 19:00 (по сахалинскому времени). На встрече в рамках проекта будет запущен одноименный творческий конкурс, посвященный беспрецедентному подвигу солдат Красной Армии в годы Великой Отечественной войны — битве за Ржев, который покажет единство и сплоченность граждан России всех поколений, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

По итогам конкурса авторитетное жюри из известных деятелей культуры выберут лучших исполнителей, которые выступят на одной сцене со звездами российской эстрады на концерте-реквиеме «Мы этой памяти верны», приуроченном ко Дню памяти и скорби на Ржевском мемориале Советскому Солдату.

Подробнее о конкурсе расскажут Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева, Руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина, актёр театра и кино, телеведущий Михаил Мамаев, также в онлайн формате подключится заслуженный артист ЛНР, артист-вокалист Сергей Чуйков.

Трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть на сайте пресс-центра по ссылке.