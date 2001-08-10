Сахалинские онкологи внедряют новые виды операций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине впервые провели онкологическую операцию внебрюшным способом при раке почки. Под руководством московских коллег местные специалисты освоили малоинвазивное вмешательство на пораженном органе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сахалинские онкологи регулярно обучаются новым техникам у специалистов ведущих клиник России. Ряд операций по удалению опухолей предстательной железы врачи урологического профиля выполнили в августе прошлого года под руководством специалиста Федерального научно-клинического центра ФМБА России Андрея Санжарова. На этой неделе он вернулся снова.
– Приезжать на Сахалин всегда приятно. Ваши врачи – настоящие профессионалы, операционные оснащены всем необходимым оборудованием. С каждым приездом заметен рост специалистов. Простатэктомия, которую мы проводили в прошлом августе, сейчас поставлена на поток. К такому же результату мы надеемся прийти в лапароскопической цистэктомии – малоинвазивной операции по удалению кисты или доброкачественной опухоли яичников, – рассказал Андрей Санжаров.
В составе делегации в этот раз – также заведующий кафедрой общей хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, профессор Эдуард Галлямов.
Изучение новейших методик идет параллельно в двух операционных, на двух эндовидеохирургических стойках. 3D-изображение позволяет хирургам более точно работать с внутренними тканями, а пациенты выписываются уже на 5-6 сутки после операции.
– Вчера мы провели операцию на почке внебрюшным доступом. Обычно для этого приходится заходить через живот. Новая техника позволяет сразу остановить почечный кровоток и качественнее удалить опухоль из органа. Сегодня нас ждут ещё три операции, – рассказал Эдуард Галлямов.
Онкологическая служба в Сахалинской области продолжит развиваться. В этом году планируется еще серия мастер-классов – летом в диспансер снова приедут коллеги из федеральных центров. Также врачи ожидают внедрение в диспансере ПЭТ/КТ – эффективного и современного метода диагностики онкологических заболеваний.
Развитие онкослужбы осуществляется в рамках поручения губернатора Валерия Лимаренко. Глава региона поставил перед региональным минздравом задачу: сахалинцы и курильчане должны получать качественную медицинскую помощь, не выезжая на материк.
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