Тихоокеанское
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16:06, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет

ВТБ: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клиенты ВТБ открыли более 1,6 млн накопительных счетов с момента запуска в конце прошлого года, портфель составил 676 млрд рублей. Это 10% от общего объема рублевых пассивов банка.

По данным банка, женщины несколько чаще открывают накопительные счета,  чем мужчины – 54,5% и 45,5% соответственно. Наибольшее число владельцев таких счетов в возрасте от 40 до 50 лет (более 24%) и от 50 до 60 лет (более 20%). Более 17% клиентов, оформивших накопительный инструмент, старше 65 лет – они получают повышенную ставку.

В рамках реализации стратегии развития линейки сберегательных продуктов ВТБ в ближайшее время готовится запустить вклад с доходностью, привязанной к уровню ключевой ставки, надбавки по депозитам для зарплатных клиентов и пенсионеров, а также в перспективе – накопительные счета в юанях. В течение трех лет банк планирует удвоить объем рублевых пассивов, показатель превысит 11 трлн рублей.

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