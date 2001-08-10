Около семи тысяч жителей Южно-Сахалинска проголосовали за территории для благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В выборе новых общественных пространств активно участвуют семьи, трудовые коллективы и молодежь - учащиеся школ города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Южно-Сахалинске проходит рейтинговое онлайн-голосование - очередной этап проекта ФКГС, который продлится до 30 апреля.

Как рассказал директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов, голосование идет активно, в том числе, благодаря серьезной работе волонтеров. Традиционно они выезжают в образовательные учреждения, организации и предприятия города, где рассказывают о проектах и через специальный планшет регистрируют голоса участников. В прошлом году, отмечают специалисты, именно добровольцы помогли собрать более 50 процентов голосов горожан.

- В этом году зарегистрировалось около 100 волонтеров, часть из них работают в ежедневном режиме, оказывая жителям города практическую помощь в выборе желаемого объекта для голосования, кто-то принимал активное участие в голосовании в очном формате 15-17 марта. Мы видим, что граждане все активнее включаются в этот проект, особенно то взрослое поколение волонтеров, кто уже ощутил на себе ежегодные результаты - новые места для отдыха, они предлагают голосовать своим знакомым и соседям. С интересом делают свой выбор также студенты и школьники, - рассказал Олег Гортованов.

Сегодня к голосованию присоединились педагогический коллектив и учащиеся школы №1 .

- Я голосовала за объект на улице Сахалинской за домом №102. Он расположен в черте города, возле моего дома. Считаю, этот район требует благоустройства, - говорит ученица 11 класса школы №1 Регина Любарская.

Напомним, в этом году в список на отбор территорий для участия в голосовании вошли 8 проектов, расположенных в разных частях города. Как рассказал руководитель Центра молодежных инициатив, на сегодняшний день проголосовали уже около 7 тысяч жителей Южно-Сахалинска. Среди претендентов - в лидеры вышли две территории: зона отдыха «Тимирязевское» и Бульвар Студентов. Эти объекты всю неделю идут вровень по максимальному количеству голосов.

- Это важно, ведь именно мы определяем, в каком направлении будет развиваться наш город. Нужно быть вовлеченными в общественный процесс, чтобы помочь государственным и муниципальным органам власти удовлетворить наши потребности, - поделилась мнением ученица 11 класса Ксения Зотова. Девушка считает, что необходимо благоустраивать район вблизи парка на ул. Сахалинской, где горожане часто гуляют семьями.

Голосование продлится до 30 апреля на платформе 65.gorodsreda.ru. Отдать свой голос может каждый гражданин от 14 лет, для этого необходима авторизация через портал Госуслуг. Подробнее ознакомиться с объектами можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2025 году.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацелен на преобразование общественных пространств в городах и населенных пунктах страны. Всероссийское голосование инициировал президент РФ Владимир Путин. Проект по обустройству новых мест отдыха и дворовых территорий поддержал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. В областном центре за пять лет реализован ряд знаковых инициатив. Современный облик в рамках ФКГС получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников, Авиаторов, аллея Энергетиков.