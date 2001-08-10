В сахалинском министерстве ЖКХ подвели итоги 2023 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отчет о проделанной в 2023 году работе представили на ежегодной отраслевой конференции регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. Приоритетным направлением работы ведомства в ушедшем году стала реализация государственных программ Сахалинской области и федеральных проектов «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Комплексная система обращения с ТКО», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В 2023 году на финансирование восьми государственных программ было выделено 18,7 миллиардов рублей, в том числе 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Так, на подготовку к отопительному сезону 2023-2024 года было выделено 1,3 миллиарда рублей.

– Эти средства позволили установить 9 новых водогрейных котлов и 20 единиц котельного оборудования, заменить свыше 66 инженерных сетей, установить станцию водоподготовки в селе Синегорск, приобрести 2 дизель-генератора, 4 единицы специализированной техники для нужд ЖКХ, пробурить 7 водозаборных скважин, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Так, в рамках проекта «Чистая вода» в 2023 году завершены работы по реконструкции систем водоснабжения в селах Хоэ Александровск-Сахалинского района и Взморье Долинского района. Завершилась реконструкция крупнейших очистных сооружений (ОСК-7) в Южно-Сахалинске, что позволило увеличить их производительность до 90 тыс м3/сутки и обеспечить прием и очистку канализационных стоков с центральной и южной частей города. В результате доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой, увеличилась и составила свыше 90%.

Значимыми событиями в ушедшем году стали ввод в эксплуатацию центральной газовой котельной производительностью 46,5 МВт.В в Александровск-Сахалинском районе и газовой водогрейной котельной мощностью 60 МВт в микрорайоне «Южный» областного центра. Продолжилась реализация концессионных соглашений. В конце года в Долинском и Корсаковском городских округах приступили к строительству 15 котельных.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году было направлено 2,7 миллиарда рублей, в том числе 690 млн рублей из федерального бюджета. Такая поддержка позволила благоустроить 25 общественных пространств, капитально отремонтировать и благоустроить 103 дворовых территории, провести ямочный ремонт в 1326 дворах.

В течение года велась активная работа по закупке контейнеров для раздельного сбора отходов и обустройству мест накопления ТКО, капитальному ремонту многоквартирных домов, подъездов.

– Благоустроенные подъезды играют важную роль в обеспечении комфортного проживания сахалинцев в многоквартирных домах. В 2023 году обновлено рекордное количество подъездов в области. В рамках исполнения поручения губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, обновлено свыше 4 тысяч подъездов. Таких результатов удалось достичь благодаря субсидии, выделенной из областного бюджета в размере 371,6 млн рублей, которая предоставляется управляющим компаниям на возмещение половины затрат на ремонтные работы, – отметила министр.

Кроме того, на коллегии доклады о проделанной работе за год представили председатель региональной энергетической комиссии Сахалинской области Дмитрий Чекрышев, исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук и другие. Руководитель государственной жилищной инспекции Константин Истомин в своем выступлении отметил возросшее количество обращений жильцов. В первую очередь, благодаря простоте и доступности обратной связи через цифровую платформу ГИС ЖКХ и другие открытые источники, а также активности граждан.

Достижение поставленных на 2023 год целей и задач во многом стало возможным благодаря слаженной работе специалистов, задействованных в сфере ЖКХ. По итогам работы за год почетными грамотами и благодарственными письмами правительства Сахалинской области и регионального министерства ЖКХ, а также знаком «Почетный работник ЖКХ», наградили более 40 сотрудников ведомства и ресурсоснабжающих организаций из различных муниципальных образований островного региона.