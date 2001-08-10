Почти три тысячи южно-сахалинских детей станут первоклассниками в 2024/2025 учебном году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прием заявлений традиционно будет проходить в два этапа. Первый этап стартует 29 марта в 9.00 и продлится до 30 июня. Он предназначен для детей, которые проживают на закрепленной за школой территории. Подать заявление в другое образовательное учреждение можно будет с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Об этих и других вопросах приемной кампании в 1 классы на брифинге представителям СМИ рассказала директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова. Она отметила, что порядок зачисления по сравнению с прошлым годом практически не изменился, за исключением некоторых моментов. Так, правом на внеочередное зачисление в школы по месту жительства могут воспользоваться дети военнослужащих и граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью, патронатную семью. Также в период первой волны у родителей будет возможность записать ребенка в школу, в которой учатся его браться или сестры.
Прием в 1 классы в в 2024/2025 учебном году будут вести 27 школ Южно-Сахалинска. Планируется, что в первоклассниками станут порядка 2900 детей. По итогам первой волны департамент образования проводит мониторинг ситуации, чтобы при необходимости принять решение об открытии дополнительных мест в школах.
Записать ребенка в школу в этом году можно через личный кабинет «Госуслуг» или на портале образовательных услуг Сахалинской области. Отметим, на «Госуслугах» у жителей есть возможность предварительно создать черновик заявления и отправить его в первый день приемной кампании. Кроме того, остается возможность подать заявление непосредственно в школе или направить его в образовательное учреждение почтовым отправлением.
Добавим, подробная информация о приемной кампании в 1 классы на 2024/2025 учебный год размещена на сайте департамента образования Южно Сахалинска. Задать вопросы о зачислении в школу можно по телефону горячей линии: 312-687 (доб.1 или 3).
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