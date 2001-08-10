Южно-сахалинские школьники узнали больше о туберкулезе из беседы с врачами-фтизиатрами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В воскресенье, 24 марта, состоится Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Всю неделю областные фтизиатры напоминали островитянам о важности профилактики и ежегодных профилактический осмотров, а будущие студенты медицинских учреждений смогли лично познакомиться с врачами и расспросить об особенности профессии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Все мероприятия были организованы в рамках реализации программы укрепления общественного здоровья нацпроекта «Демография».

Больше 10 учеников среднеобразовательных школ встретились с фтизиатрами. Они смогли получить информацию из первых уст – об учёбе, опасности заражения, особенностях лечения.

- Туберкулёз - это инфекция, которая передаётся чаще всего воздушно-капельным путём. Защититься от неё сложно, спасти может только сильный иммунитет. Лечение проходит в стационаре, занимает от 6 месяцев до 2 лет. К сожалению, люди часто пренебрегают прохождением флюорографии - это становится причиной выявляемости обширной формы туберкулёза. В 2023 году было выявлено 230 новых пациентов, сейчас все они проходят лечение, - отметила врач-фтизиатр Анна Смирнягина.

Встреча с узкими специалистами прошла для участников медицинской платформы. Ребята из старших классов в течение всего года знакомятся с профильными врачами, чтобы определиться с будущим направлением. Ученица 10 класса Виталия Лазарева рассказала, что, хотя уже выбрала для себя примерные ориентиры, посещает все встречи, чтобы больше узнать о профессии.

- Я с детства хотела стать врачом. Помимо фтизиатров, успела пообщаться со стоматологом, хирургом, судебно-медицинским экспертом и другими. В медицине большое количество направлений и каждое интересное по-своему. У меня ещё полтора года до выпуска, ещё есть время набраться опыта и подготовиться к учёбе, - рассказала Виталия.

Врачи-фтизиатры в неделю борьбы с туберкулёзом напомнили, что самым эффективным способом предупреждения заболевания является вакцинация новорожденных, которая проводится на 3-5 день жизни.

Основными мерами, способными предупредить распространение туберкулёза, являются организация раннего выявления больных, которое проводится при проведении ежегодной туберкулинодиагностики у детей и флюорографическое обследование среди взрослого населения. Своевременно выявленный туберкулез хорошо поддается лечению и при непрерывном и комплексном лечении полностью излечивается.