Южно-сахалинские школьники узнали больше о туберкулезе из беседы с врачами-фтизиатрами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воскресенье, 24 марта, состоится Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Всю неделю областные фтизиатры напоминали островитянам о важности профилактики и ежегодных профилактический осмотров, а будущие студенты медицинских учреждений смогли лично познакомиться с врачами и расспросить об особенности профессии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Все мероприятия были организованы в рамках реализации программы укрепления общественного здоровья нацпроекта «Демография».
Больше 10 учеников среднеобразовательных школ встретились с фтизиатрами. Они смогли получить информацию из первых уст – об учёбе, опасности заражения, особенностях лечения.
- Туберкулёз - это инфекция, которая передаётся чаще всего воздушно-капельным путём. Защититься от неё сложно, спасти может только сильный иммунитет. Лечение проходит в стационаре, занимает от 6 месяцев до 2 лет. К сожалению, люди часто пренебрегают прохождением флюорографии - это становится причиной выявляемости обширной формы туберкулёза. В 2023 году было выявлено 230 новых пациентов, сейчас все они проходят лечение, - отметила врач-фтизиатр Анна Смирнягина.
Встреча с узкими специалистами прошла для участников медицинской платформы. Ребята из старших классов в течение всего года знакомятся с профильными врачами, чтобы определиться с будущим направлением. Ученица 10 класса Виталия Лазарева рассказала, что, хотя уже выбрала для себя примерные ориентиры, посещает все встречи, чтобы больше узнать о профессии.
- Я с детства хотела стать врачом. Помимо фтизиатров, успела пообщаться со стоматологом, хирургом, судебно-медицинским экспертом и другими. В медицине большое количество направлений и каждое интересное по-своему. У меня ещё полтора года до выпуска, ещё есть время набраться опыта и подготовиться к учёбе, - рассказала Виталия.
Врачи-фтизиатры в неделю борьбы с туберкулёзом напомнили, что самым эффективным способом предупреждения заболевания является вакцинация новорожденных, которая проводится на 3-5 день жизни.
Основными мерами, способными предупредить распространение туберкулёза, являются организация раннего выявления больных, которое проводится при проведении ежегодной туберкулинодиагностики у детей и флюорографическое обследование среди взрослого населения. Своевременно выявленный туберкулез хорошо поддается лечению и при непрерывном и комплексном лечении полностью излечивается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:25 Сегодня На Камчатке судимый участник СВО взял в заложницы женщину
10:01 Сегодня Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ
09:12 Сегодня "РВК-Сахалин" рассказывает, как осознанно пользоваться водой
10:40 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" стал площадкой для первого отраслевого чемпионата авиационных компетенций
14:13 15 Марта 1 млрд рублей выделен инициаторам инвестпроектов в Сахалинской области в 2024 году
14:58 15 Марта Произведения Айвазовского, Сурикова и Васнецова покажут на Сахалине
17:07 15 Марта В СахОУНБ продолжается реализация культурно-просветительной программы "Русская традиционная художественная культура"
11:18 15 Марта В Южно-Сахалинске запущена пилотная программа круглогодичного молодёжного образовательного центра "Карьера"
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
Выбор редакции
- 15:42 Сегодня Около семи тысяч жителей Южно-Сахалинска проголосовали за территории для благоустройства
- 10:01 Сегодня Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ
- 12:55 Вчера На Сахалине стартовали первые матчи кёрлинга на колясках Зимних игр паралимпийцев
- 10:02 Вчера Аэропортовцы Владивостока проведали коллег из Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?