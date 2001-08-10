Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2024
Сейчас 20:18
91,95|100,37|66,91
Около семи тысяч жителей Южно-Сахалинска проголосовали за территории для благоустройства
13:54, | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 23 марта в заливе Мордвинова и других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра возможен отрыв припая. Выходить на лед опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?