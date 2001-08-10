В Южно-Сахалинске на линию вышли ещё 25 новых пассажирских автобусов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новые комфортабельные автобусы большого класса марки «НефАЗ» будут курсировать по маршрутам №10 и №62. Все 25 машин общей вместимостью каждого около 100 человек работают на газовом топливе и соответствуют стандарту Евро-5, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сегодня мой первый рейс на новом автобусе. И я вижу, как люди довольны. Некоторые даже фотографируют. Мне, как водителю, также очень комфортно, - рассказал водитель маршрута № 62 Акылбек Мамбеткулов.
Так, пассажирский транспорт был закуплен министерством транспорта региона специально для муниципалитета. Новые автобусы оборудованы подъемниками и кнопками вызова помощи для маломобильных пассажиров, комфортными местами для водителей, системами бескондукторной оплаты проезда, кондиционирования, видеонаблюдения, двери оснащены датчиками пассажиропотока.
Удобство и комфорт новых автобусов уже оценили горожане.
- Я уже дважды за сегодня проехалась в новом автобусе — прекрасные. Большие, просторные. Удобные сидения. И, что важно, при входе и выходе из автобуса регулируется высота. Для пожилых людей это необходимо, - поделилась впечатлениями жительница Южно-Сахалинска Елена.
Напомним, в августе 2022 года в Южно-Сахалинске по инициативе мэра города Сергея Надсадина при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко началась реализация транспортной реформы, направленной на повышение комфорта пассажиров и совершенствование общественного транспорта.
В рамках транспортной реформы ведется строительство современной производственной базы крупного муниципального перевозчика АО «Транспортная компания». Новый автобусный парк город получит уже в этом году. Кроме того, кардинально обновлён подвижной состав. При поддержке регионального правительства и губернатора в 2023 году для муниципалитета закуплено 168 новых автобусов на газомоторном топливе.
Всего на маршрутах городского округа, включая межмуниципальные перевозки, работает около 250 автобусов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:25 Сегодня На Камчатке судимый участник СВО взял в заложницы женщину
10:01 Сегодня Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ
09:12 Сегодня "РВК-Сахалин" рассказывает, как осознанно пользоваться водой
10:40 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" стал площадкой для первого отраслевого чемпионата авиационных компетенций
14:13 15 Марта 1 млрд рублей выделен инициаторам инвестпроектов в Сахалинской области в 2024 году
14:58 15 Марта Произведения Айвазовского, Сурикова и Васнецова покажут на Сахалине
17:07 15 Марта В СахОУНБ продолжается реализация культурно-просветительной программы "Русская традиционная художественная культура"
11:18 15 Марта В Южно-Сахалинске запущена пилотная программа круглогодичного молодёжного образовательного центра "Карьера"
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
Выбор редакции
- 15:42 Сегодня Около семи тысяч жителей Южно-Сахалинска проголосовали за территории для благоустройства
- 10:01 Сегодня Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ
- 12:55 Вчера На Сахалине стартовали первые матчи кёрлинга на колясках Зимних игр паралимпийцев
- 10:02 Вчера Аэропортовцы Владивостока проведали коллег из Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?