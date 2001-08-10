В Южно-Сахалинске на линию вышли ещё 25 новых пассажирских автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новые комфортабельные автобусы большого класса марки «НефАЗ» будут курсировать по маршрутам №10 и №62. Все 25 машин общей вместимостью каждого около 100 человек работают на газовом топливе и соответствуют стандарту Евро-5, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сегодня мой первый рейс на новом автобусе. И я вижу, как люди довольны. Некоторые даже фотографируют. Мне, как водителю, также очень комфортно, - рассказал водитель маршрута № 62 Акылбек Мамбеткулов.

Так, пассажирский транспорт был закуплен министерством транспорта региона специально для муниципалитета. Новые автобусы оборудованы подъемниками и кнопками вызова помощи для маломобильных пассажиров, комфортными местами для водителей, системами бескондукторной оплаты проезда, кондиционирования, видеонаблюдения, двери оснащены датчиками пассажиропотока.

Удобство и комфорт новых автобусов уже оценили горожане.

- Я уже дважды за сегодня проехалась в новом автобусе — прекрасные. Большие, просторные. Удобные сидения. И, что важно, при входе и выходе из автобуса регулируется высота. Для пожилых людей это необходимо, - поделилась впечатлениями жительница Южно-Сахалинска Елена.

Напомним, в августе 2022 года в Южно-Сахалинске по инициативе мэра города Сергея Надсадина при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко началась реализация транспортной реформы, направленной на повышение комфорта пассажиров и совершенствование общественного транспорта.

В рамках транспортной реформы ведется строительство современной производственной базы крупного муниципального перевозчика АО «Транспортная компания». Новый автобусный парк город получит уже в этом году. Кроме того, кардинально обновлён подвижной состав. При поддержке регионального правительства и губернатора в 2023 году для муниципалитета закуплено 168 новых автобусов на газомоторном топливе.

Всего на маршрутах городского округа, включая межмуниципальные перевозки, работает около 250 автобусов.