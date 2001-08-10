В администрации Южно-Сахалинска продлен срок приема документов на конкурс на замещение вакантной должности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска до 10 апреля продлен срок приема документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника контрольно-ревизионного отдела департамента контроля в сфере закупок и финансов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе «Прием на работу. Конкурсы».
Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 9).
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