Тихоокеанское
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12:43, | Новости общества Сахалина и Курил

В администрации Южно-Сахалинска продлен срок приема документов на конкурс на замещение вакантной должности

В администрации Южно-Сахалинска продлен срок приема документов на конкурс на замещение вакантной должности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска до 10 апреля продлен срок приема документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника контрольно-ревизионного отдела департамента контроля в сфере закупок и финансов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе «Прием на работу. Конкурсы».

Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 9).

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