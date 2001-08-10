Южносахалинцы могут поучаствовать в региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Агентство по делам молодежи Сахалинской области сообщает о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Заявленные номинации: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций».
Для участия в конкурсе участникам не позднее 31 марта нужно отправить видеоролик продолжительностью не менее 2 и не более 5 минут (снятый не ранее января 2024 года) на почту [email protected], указав ФИО членов семьи, название работы, название номинации в соответствии с положением, ссылку на видеоролик (рекомендуется использовать файлообменники Облако Mail.ru, Яндекс Диск), краткое описание идеи и сюжета видеоролика.
Конкурс проходит в целях сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей, распространения положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.
Подробности можно узнать по телефонам: 8 (4242) 24-04-90, 8-924-280-98-42.
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