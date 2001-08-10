На Сахалине вводят новые ограничения для курящих
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Депутаты Сахалинской областной думы приняли поправки в региональный закон, направленный на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции, пишет astv.ru.
Как сообщают в пресс-службе островного парламента, документ разработан гордумой Южно-Сахалинска для совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья населения.
Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" от 2013 года предусмотрено расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма, для сокращения лиц, которые подвергаются его воздействию, и мотивирования отказа от курения.
Представленным проектом закона вводятся ограничения на возможность курения:
- на расстоянии не менее 5 метров от стен автопавильона на остановочных пунктах общественного транспорта городского, пригородного и междугороднего сообщения;
- в местах на открытом воздухе не менее 5 метров от границ детских и спортивных площадок, а также спортивных площадках на территориях общего пользования и придомовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам, за исключением спортплощадок, относящихся к территориям или помещениям, предназначенным для оказания услуг в области физкультуры и спорта.
Законопроект "О внесении изменений в статью 4 Закона Сахалинской области "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории Сахалинской области" поддержан депутатами и принят во втором (окончательном) чтении.
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