На Сахалине вводят новые ограничения для курящих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Депутаты Сахалинской областной думы приняли поправки в региональный закон, направленный на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции, пишет astv.ru.

Как сообщают в пресс-службе островного парламента, документ разработан гордумой Южно-Сахалинска для совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья населения.

Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" от 2013 года предусмотрено расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма, для сокращения лиц, которые подвергаются его воздействию, и мотивирования отказа от курения.

Представленным проектом закона вводятся ограничения на возможность курения:

- на расстоянии не менее 5 метров от стен автопавильона на остановочных пунктах общественного транспорта городского, пригородного и междугороднего сообщения;

- в местах на открытом воздухе не менее 5 метров от границ детских и спортивных площадок, а также спортивных площадках на территориях общего пользования и придомовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам, за исключением спортплощадок, относящихся к территориям или помещениям, предназначенным для оказания услуг в области физкультуры и спорта.

Законопроект "О внесении изменений в статью 4 Закона Сахалинской области "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории Сахалинской области" поддержан депутатами и принят во втором (окончательном) чтении.