Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый конкурс для работников авиационной отрасли будет проходить в воздушной гавани до 28 марта. Инициаторами выступили авиакомпания «Аврора» и ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала», рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.

До конца следующей недели за медали конкурса профессионального мастерства будут бороться команды из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Якутии. Сборные будут защищать честь своих предприятий в трёх компетенциях: «Бережливое производство в авиации», «Кабинный экипаж. Бортпроводник» и «Сервис на воздушном транспорте». В последней номинации действующим работникам конкуренцию составят студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ.

«В аэровокзале «Южно-Сахалинск» есть все необходимые условия для проведения таких конкурсов. В нашей воздушной гавани установлено передовое оборудование, а обслуживают пассажиров высококвалифицированные кадры. Мы рады принять участие в первом отраслевом чемпионате авиационных компетенций вместе с агентством по развитию человеческого капитала и авиакомпанией «Аврора». Такие соревнования способствуют росту компетенций сотрудников. Аэровокзал Южно-Сахалинска – сторонник непрерывного улучшения», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

На полях чемпионата проведут также круглые столы и пленарные заседания. Итоги конкурса в Южно-Сахалинске будут известны 28 марта. Организаторы планируют сделать отраслевой чемпионат ежегодным. Он поспособствует повышению компетенций авиационных кадров и профориентации студентов не только Сахалинской области – всего Дальневосточного федерального округа.