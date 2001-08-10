Аэровокзал "Южно-Сахалинск" стал площадкой для первого отраслевого чемпионата авиационных компетенций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый конкурс для работников авиационной отрасли будет проходить в воздушной гавани до 28 марта. Инициаторами выступили авиакомпания «Аврора» и ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала», рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.
До конца следующей недели за медали конкурса профессионального мастерства будут бороться команды из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Якутии. Сборные будут защищать честь своих предприятий в трёх компетенциях: «Бережливое производство в авиации», «Кабинный экипаж. Бортпроводник» и «Сервис на воздушном транспорте». В последней номинации действующим работникам конкуренцию составят студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ.
«В аэровокзале «Южно-Сахалинск» есть все необходимые условия для проведения таких конкурсов. В нашей воздушной гавани установлено передовое оборудование, а обслуживают пассажиров высококвалифицированные кадры. Мы рады принять участие в первом отраслевом чемпионате авиационных компетенций вместе с агентством по развитию человеческого капитала и авиакомпанией «Аврора». Такие соревнования способствуют росту компетенций сотрудников. Аэровокзал Южно-Сахалинска – сторонник непрерывного улучшения», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
На полях чемпионата проведут также круглые столы и пленарные заседания. Итоги конкурса в Южно-Сахалинске будут известны 28 марта. Организаторы планируют сделать отраслевой чемпионат ежегодным. Он поспособствует повышению компетенций авиационных кадров и профориентации студентов не только Сахалинской области – всего Дальневосточного федерального округа.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен
09:12 Сегодня "РВК-Сахалин" рассказывает, как осознанно пользоваться водой
10:01 Сегодня Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ
10:25 Сегодня На Камчатке судимый участник СВО взял в заложницы женщину
14:13 15 Марта 1 млрд рублей выделен инициаторам инвестпроектов в Сахалинской области в 2024 году
14:58 15 Марта Произведения Айвазовского, Сурикова и Васнецова покажут на Сахалине
11:18 15 Марта В Южно-Сахалинске запущена пилотная программа круглогодичного молодёжного образовательного центра "Карьера"
17:07 15 Марта В СахОУНБ продолжается реализация культурно-просветительной программы "Русская традиционная художественная культура"
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
Выбор редакции
- 10:01 Сегодня Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ
- 12:55 Вчера На Сахалине стартовали первые матчи кёрлинга на колясках Зимних игр паралимпийцев
- 10:02 Вчера Аэропортовцы Владивостока проведали коллег из Южно-Сахалинска
- 10:21 20 Марта Жителям Южно-Сахалинска расскажут о творчестве Михаила Врубеля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?