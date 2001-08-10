10:01, | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области проводит опрос населения об удовлетворенности сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и качеством автомобильных дорог, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Опрос размещен по ссылке.
Результаты проведенного опроса населения ежегодно представляются на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности предприятий и учреждений и т.п., осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Сахалинской области.
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