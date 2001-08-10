Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2024
Сейчас 11:32
91,95|100,37|66,91
На Камчатке судимый участник СВО взял в заложницы женщину
10:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ

Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области проводит опрос населения об удовлетворенности сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и качеством автомобильных дорог, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Опрос размещен по ссылке.

Результаты проведенного опроса населения ежегодно представляются на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности предприятий и учреждений и т.п., осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?