"РВК-Сахалин" рассказывает, как осознанно пользоваться водой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во всем мире 22 марта отмечают Всемирный день водных ресурсов. «РВК-Сахалин» придерживается и пропагандирует принципы осознанного потребления. И, пользуясь информационным поводом, напоминает простые и эффективные способы рационального потребления воды. Это не только современно, но и экономически выгодно, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Самое простое действие, чтобы избежать ненужных трат воды (за которые, кстати, начисляется оплата),- почините протекающие краны и проверьте слив унитаза. Так вода не будет утекать без толку.
Установите однорычажные смесители, которые легко выключаются и включаются одним движением. Это поможет избежать утекания воды на этапе открытия и закрытия крана.
Выключайте воду, пока чистите зубы, бреетесь или намыливаете голову шампунем. Многим кажется, что этот совет если и поможет сэкономить, то совсем немного. И зря – ведь зубы чистят все члены семьи и по нескольку раз в день.
Принимайте чаще душ, чем ванну. Чтобы наполнить ванну, нужно не менее 140 л воды. В душе при среднем напоре расходуется 10–20 литров в минуту.
Включайте стиральную и посудомоечную машины только при полной загрузке. Так вы будете пользоваться этой техникой, а значит, и водой реже.
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