МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС завершила строительство телекоммуникационной сети на полярной станции Беллинсгаузен - самой северной российской точке в Антарктиде. Теперь научно-исследовательские и инженерные группы обеспечены мобильной связью и сетью NB-IoT для передачи данных с научно-исследовательского оборудования.

МТС первой из российских операторов установила телеком-оборудование на территории антарктической станции Беллинсгаузен: специалисты компании развернули базовую станцию 2G. Для реализации проекта использовался спутниковый канал. Теперь сотрудники станции смогут оперативно связываться друг с другом во время полевых работ, созваниваться с коллегами на других антарктических станциях, близкими в Петербурге и других городах и передавать измерения с научно-исследовательского комплекса, задействованного на территории.

Станция Беллинсгаузен расположена на острове Кинг-Джордж (Атлантический океан). Установка оборудования проводилась в рамках совместного проекта МТС, 69-й Российской антарктической экспедиции, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Техническое решение смонтировано с учетом климатических особенностей территории.

«Качественная мобильная связь и возможность практически без ограничений пользоваться интернетом стали неотъемлемой частью нашей повседневности. Экспедиция в Антарктиду иногда может длиться до двух лет, поэтому мы стремимся сохранить для наших специалистов максимально комфортный и привычный образ жизни и работы. Доступная и качественная связь с большой землей – с семьей, коллегами и друзьями, существенно «сокращает» расстояние, воодушевляет и укрепляет моральный дух полярников. Связь от МТС позволяет передавать научные данные, пользоваться доступной сотовой связью, делиться интересными материалами с заинтересованной аудиторией. Среди молодых ученых также много блогеров, которые ярко и познавательно рассказывают о науке и достижениях российских исследователей на самом холодном континенте планеты, повышая таким образом статус и престиж полярных профессий», – рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

МТС с 2020 года развивает связь в Антарктическом регионе. На данный момент сеть от МТС работает на пяти полярных станциях: Беллинсгаузен, Новолазаревская, Мирный, Восток и Прогресс. На Беллинсгаузене и Прогрессе развернута сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).