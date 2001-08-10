В Южно-Сахалинске определили победителей отборочного этапа робототехнических соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре состоялась церемония закрытия VII регионального этапа Всероссийского профориентационного технологического конкурса робототехнических соревнований «Инженерные кадры России» (ИКаР). Его участниками стали почти 90 человек, свои команды представили пгт. Тымовское, Корсакова и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, конкурс «ИКаР» направлен на вовлечение обучающихся образовательных организаций в возрасте от 5 до 17 лет в научно-техническое творчество через проектную деятельность, ознакомление школьников с производственными технологиями, решение инженерных кейсов, ориентацию их на востребованные профессии.

Организатором отборочного тура является региональный Ресурсный центр в лице МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска» и Департамент образования администрации Южно-Сахалинска, в качестве партнера выступила IT-компания GS Group.

Отборочный этап включал в себя несколько соревновательных категорий, отличающихся друг от друга сложностью, тематикой и заданием для моделирования. Это например, создание творческого проекта, демонстрирующего первоначальное знакомство с основами инженерии, робототехники и программирования или изготовление модели производственного участка с использованием двух и более механизмов. Конкурсанты также разрабатывали проекты с использованием современных технологий и научных наработок, выполнение заданий в среде программирования. В отдельной категории соревновались в разработке и защите робототехнических проектов дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Как отмечают в департаменте образования Южно-Сахалинска, конкурс «ИкаР» - важная профориентационная площадка, на которой дети не только демонстрируют свои навыки и умения, а также получают ценный опыт участия в мероприятиях такого масштаба, учатся работать в команде и знакомятся с современными технологиями, позволяющими реализовать себя в научном творчестве.

Итоги VII регионального (отборочного) этапа конкурса «ИкаР» опубликованы на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/2860. Команды абсолютных победителей представят Сахалинскую область на Всероссийском этапе, который состоится в Челябинске, в мае 2024 года.