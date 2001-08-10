Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал ход выполнения противопаводковых мероприятий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня активные работы в том числе ведутся во Владимировке, в районе улицы Кирпичной – здесь проходит одна из магистральных канав, по которой вода уходит в реку Сусую, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в этом году, в связи с затяжными снегопадами и большим количеством осадков, противопаводковые мероприятия в Южно-Сахалинске стартовали раньше обычных сроков. Первоначально силы завода им. Федотова были сосредоточены на расчистке и вывозе снега с улиц, после чего подрядная организация приступила к освобождению от снега канав и водовыпусков. Совместно с департаментом дорожного хозяйства был разработан график с обозначением улиц, наиболее подверженных подтоплению — на них работы были выполнены в первую очередь.
Всего в районе Владимировки находится 44 основных объекта (канавы, водопропускные трубы), которые до периода активного таяния снега необходимо привести в нормативное состояние. 33 из них уже расчищены от снега и льда. Вместе с тем глава города потребовал до конца месяца выполнить работы в полном объеме, это касается не только Владимировки, но и других районов городского округа, подверженных риску подтопления.
– Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу всем районам подготовиться к весеннему периоду. В Южно-Сахалинске эта работа организована, мероприятия выполняются в соответствии с графиком, – отметил глава города Сергей Надсадин.
В ближайшие дни на территории городского ожидается потепление, в конце месяца прогнозируются дожди. Сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, завода им. Федотова будут регулярно проводить мониторинг ситуации в районах частного сектора, при выявлении заторов оперативно принимать меры по их устранению и предотвращению подтопления. В том числе , особое внимание будет уделено улицам, где водопропускных труб не предусмотрено.
Добавим, работа по противопаводковым мероприятиям находится на особом контроле администрации и мэра. Инспекционные выезды продолжаются. Следующее выездное совещание глава города проведет во Владимировке в конце марта. Также по поручению мэра в этом году с привлечением ведущих профильных организаций страны будет проведено научное обследование территорий городского округа, которые подвержены рискам подтопления. Результатом этой работы станут конкретные предложения и план мероприятий по комплексной защите этих районов.
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