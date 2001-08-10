Более двухсот заявок поступило на конкурс по выбору эскизов муралов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 20 марта завершился прием заявок на конкурс проектов росписи стен и объектов, которые украсят 4 туристических маршрута. Всего поступило 230 заявок из разных регионов страны, из них около 20 - от сахалинских авторов. Сейчас экспертная комиссия приступает к рассмотрению каждой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Часть из выбранных проектов по заявкам выйдет на голосование, в рамках которого жители смогут отдать голос за понравившиеся работы. О его проведении администрация Южно-Сахалинска сообщит дополнительно. Далее будут подведены итоги и объявлены победители, чьи проекты предстоит реализовать летом.

Общая тема проекта - «Взгляды». Она раскрывается в рамках тем четырех туристических маршрутов - «История Южно-Сахалинска», «История морского освоения Сахалина», «Виды и природа острова», «Молодость». При разработке макетов конкурсанты учитывали и исследовали указанные темы.

С перечнем объектов с адресами по туристическим маршрутам, где планируется нанесение муралов, можно ознакомиться на сайте sakhart.ru. В рамках программы планируется реализовать не менее 30 проектов по росписи объектов в Южно-Сахалинске.

Также в рамках проекта планируется проведение выставок, образовательных курсов от лучших экспертов, мастер - классов и творческих встреч. Это позволит укрепить межрегиональные связи и обменяться опытом внутри творческого сообщества.

Добавим, туристические маршруты Южно-Сахалинска разработаны по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина. В прошлом году были расписаны фасады домов на маршрутах «Родина-Сахалин» (вдоль ул. Горького) и «Спорт Сахалина» (вдоль ул. Пуркаева). В Южно-Сахалинске появилось порядка 16 новых муралов, которые стали украшением города и точками притяжения для туристов.