Качество воды, подаваемой в Южно-Сахалинск, стало выше
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Качество воды в Южно-Сахалинске соответствует всем нормам. Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области проанализировало результаты проб воды в городе. Доля проб, не соответствующих санитарным требованиям, в 2023 году составила всего 3,9%. При том, что в 2022 году этот показатели был в 3 раза выше и составлял 9,6%, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Всего в прошлом году специалистами контролирующего органа в рамках социально-гигиенического мониторинга было исследовано 173 пробы питьевой воды централизованных систем водоснабжения после водоподготовки. Большая часть из них, по результатам мониторинга, соответствует санитарным требованиям.
Как отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский, в компании ведется строгий контроль за качеством добываемой и подаваемой после обеззараживания в город воды. В 2023 году число внутренних исследований в лабораториях компании составило более 4 тысяч.
Ежесуточно на водоканале проводится не менее 135 исследований. При этом, контроль идет как в дневное, так и в ночное время. Исследуются цветность, мутность, сухой остаток, жесткость, перманганатная окисляемость, водородный показатель, нитрат-ион, нитрит-ион, аммоний-ион, железо, марганец, кремний, остаточный активный хлор, остаточный связанный хлор, а также на микроорганизмы. Перечень показателей и периодичность исследований регламентируется согласованной с Роспотребнадзором программой производственного контроля, разработанной на основании СанПин.
«В рамках реализации инвестиционной и производственной программ компания активно меняет сети, работает над строительством новых и реконструкцией действующих объектов водоснабжения. В профилактических целях в прошлом году компания промыла более 100 километров семей водоснабжения и водоотведения. Троекратное снижение числа проб с погрешностью – это показатель работы всей команды компании, а также верности выбранного «РВК-Сахалин» и группы компаний Росводоканал пути развития и модернизации всей системы», - подчеркнул генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.
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