В Южно-Сахалинске в этом году обновят 1000 подъездов многоквартирных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице полным ходом идет работа по приведению в порядок подъездов и входных групп многоквартирных домов. Ремонт выполняется за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний. До сентября планируется отремонтировать 1000 подъездов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Елена Литейкина, работы на территории городского округа стартовали с началом весны, в этом году ремонт выполнен уже в 54 подъездах.
- По нашим подсчетам, ремонта сегодня требуют около 1 тысячи подъездов. В планах выполнить эту работу уже до сентября. Программа будет продолжаться, поскольку согласно правилам содержания общедомового имущества многоквартирных домов, ремонт подъездов должен производиться каждые 3-5 лет, в зависимости от его состояния, - рассказала Елена Литейкина.
Перечень работ включает ремонт стен, перил, полов, входных групп, замену окон. Как и ранее, работы будут вестись по нескольким направлениям. Так, управляющие компании могут получить субсидию из бюджета и возместить половину затрат на ремонт, включающий работы по покраске стен, тамбурной двери, замене или восстановлению перил, установке почтовых ящиков и др. Чтобы участвовать в программе, управляющим компаниям необходимо предоставить заявку в соответствии с утвержденным порядком. С каждой управляющей организацией департамент городского хозяйства ведет адресную работу. Получить консультацию специалисты могут по телефону: 300-469 (доб. 8).
Например, сейчас работы идут на участке УК «ЖЭУ-2». Как рассказал главный инженер управляющей компании Виктор Ищенко, косметический ремонт выполнен уже в 20 домах.
В доме по ул. Мира, 192 ремонт проведен пока в двух подъездах, работа продолжается. Произведены оштукатуривание, покраска стен и потолков, лестничных маршей, при необходимости меняют перила. Учитывается состояние почтовых ящиков, при необходимости производится их замена на новые. Информационные доски, где размещена информация для собственников жилья (телефоны аварийных служб и т.д.) также меняют на новые.
- Город нас стимулирует к ежегодному проведению этих работ, выделяя субсидию. В этом году планируется собственными силами отремонтировать подъезды еще в 10-15 домах, за счет выделенной городом субсидии - в 30 домах.
Напомним, в 2023 году Южно-Сахалинск присоединился к проекту «Наш двор. Наш подъезд», импульс которому в рамках программы «Забота. Защита. Уважение» дал губернатор области Валерий Лимаренко. Задача инициативы - создать комфортную обстановку в отремонтированных подъездах. Горожане активно подключились к этой работе и в течение года украшали свои подъезды картинами, рисунками, создавали уют, декорировали лестничные пролеты и подоконники цветами.
По данным департамента городского хозяйства, в прошлом году в областной столице были отремонтированы более 2 тыс. подъездов многоквартирных домов, а ранее, начиная с 2018 года - около 1, 5 тысяч.
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