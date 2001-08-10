В Макарове завершается строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочая поездка губернатора Валерия Лимаренко в Макаров началась с посещения стройплощадки по улице Ленина, на которой возводится 65-квартирный дом. Планируется, что уже в июне в новое здание начнут заезжать переселенцы из аварийного жилья, рассказали ТИА "Острова" в регигнальном правительстве.

Как доложил представитель подрядной организации, строительство дома площадью около 3350 квадратных метров по улице Ленина началась год назад. Сегодня готовность объекта - 79 процентов. Строители ведут работы по обустройству инженерных сетей внутри здания, ставят ограждения на лестницах и балконах, монтируют теплоизоляцию на фасаде, прокладывают ливневую канализацию. Возведение жилья для расселения аварийного фонда в Макаровском районе ведется хорошими темпами. В прошлом году ввели дом на 55 квартир. В апреле начнется строительство еще одного 65-квартирного здания.

- Мы ежегодно строим в области более 100 тысяч квадратных метров жилья для расселения аварийного фонда. За пять лет в новые дома и квартиры переехали свыше 20 тысяч человек. Планируем до конца 2026 года расселить еще 19 тысяч сахалинцев и курильчан. Значимость этой работы трудно переоценить. Жилье – базовая потребность. И когда человек переезжает из аварийного дома в теплую благоустроенную квартиру, для него меняется все, он ощущает более высокое качество жизни, - сказал Валерий Лимаренко.

Будущие новоселы с нетерпением ждут завершения строительства дома по улице Ленина.

- Мы осмотрели здание по соседству. Оно очень похоже на то, в котором мы будем жить. Очень понравилось. Комнаты просторные. По словам жильцов, тепло. Надеемся, что наше новоселье не затянется. Мы пока живем в аварийном доме. В нем не холодно, но комнаты тесные. И состояние здания такое, что проще снести и построить новое, - поделились Ирина Ра. Ее семья вскоре переедет в новостройку на улице Ленина.

С начала текущего года в Сахалинской области расселено более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новоселами стали 343 человека.