Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2024
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У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно
13:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 марта припай устойчив в заливе Мордвинова от с. Мальково до м. Свободный на удалении от берега 500 м. На других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием слабого отжимного ветра возможен взлом припая. Выходить на лед в этих местах опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

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