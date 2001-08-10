У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 марта припай устойчив в заливе Мордвинова от с. Мальково до м. Свободный на удалении от берега 500 м. На других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием слабого отжимного ветра возможен взлом припая. Выходить на лед в этих местах опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.