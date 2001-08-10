Южно-Сахалинск получит новый автобусный парк в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строительство современной производственной базы крупного муниципального перевозчика АО «Транспортная компания» планируется завершить к концу 2024 года. Мэр города Сергей Надсадин и губернатор области Валерий Лимаренко проверили выполненные работы в административно-бытовом корпусе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также в выездном совещании приняли участие вице-мэр Ильдар Ахтариев, вице-мэр Виталий Данилов, представители профильных структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска и компании-подрядчика ООО «Остов».
Как рассказал главный инженер подрядной организации Владимир Гвон, на сегодня полностью смонтирован фасад административно-бытового корпуса, все инженерные сети, проводятся работы по внутренней отделке здания.
- Идем даже с небольшим опережением графика. Все строительно-монтажные работы на объекте планируем закончить к концу августа. И оставшееся время пойдет уже на пуско-наладочные работы. Сегодня завершены работы по метало-каркасу здания мойки и здания ремонтно-механического комплекса, полостью смонтирована газовая котельная. Проведены работы по подготовке основания под подъездную дорогу к комплексу. Летом ее заасфальтируют. А также завершим все отделочные работы и проведем технологическое оснащение комплекса ремонтно-механических мастерских, здания мойки, - рассказал Владимир Гвон.
Напомним, строительство нового автобусного парка ведется в Южно-Сахалинске в рамках транспортной реформы, стартовавшей в областном центре в 2022 году по инициативе мэра города Сергея Надсадина при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
- Строительство нового автопарка имеет важное значение для города, в том числе и для коллектива транспортной компании. Сотрудники предприятия ждали этот объект, и при поддержке губернатора этот вопрос удалось решить и воплотить проект в жизнь. Команда администрации изучила опыт ряда крупных городов, где такие объекты уже возведены. И при проектировании автобусного парка этот опыт также учли, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Добавим, на территории новой базы АО «Транспортная компания» будут расположены производственный и административно-бытовой корпус с диспетчерской и медицинскими кабинетами, автономная газовая котельная, мойка на 4 линии, открытая стоянка на 350 автобусов. Здесь будут созданы все необходимые условия для технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Также проектом предусмотрены и комфортные условия для сотрудников предприятия - столовая, комната отдыха, душевые. Новая база по всем параметрам будет отвечать современным требованиям и обеспечена всем необходимым технологическим процессом.
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