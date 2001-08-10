Анивский район участвует во Всероссийском конкурсе малых городов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация округа готовит заявку на участие для дальнейшего благоустройства общественных территорий и создания рекреационных зон, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
- Победителям конкурса выделяется сума до 50 миллионов рублей на благоустройство пространств, создание комфортной городской среды. Упускать такой шанс никак нельзя. Необходимо любыми способами привлекать средства в наш район, чтобы делать район еще более комфортным и привлекательным для жизни, - рассказала мэр округа Светлана Швец.
На первом этапе конкурса жители округа определят территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить. Для этого организовали опрос населения через телеграм канал https://t.me/anivarulit и сообщество в ВК https://vk.com/aniva2024 , а также анкетирование. Опрос продлится до 31 марта 2024 года. Далее определенную территории необходимо будет благоустроить. Каким будет благоустройство, выскажут жители в ходе следующего опроса. - Каждый голос важен, так как на основе результатов будет создан проект благоустройства, и при получение грантовой поддержки, реализован, - прокомментировал вице-мэр округа Владимир Комаров.
Так же, каждый житель может проголосовать и предложить свой вариант территории в администрации Анивского городского округа, ул. Калинина, 57, каб. 312, 303, тел. 8(42441)40345, 42646.
- На прошлой встрече с жителями Анивского района губернатор говорил, что собираются строить мост через Лютогу. В этой связи можно было бы развивать это пространство. К примеру, сделать парк как в Южном ил в Долинске с веревочным городком, - поделился мнением житель Анивы Петр Дадылин.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит с 2018 года по поручению президента РФ. Он входит в национальный проект "Жилье и городская среда" и направлен на благоустройство малых городов и исторических поселений. По итогам ранее прошедшего конкурса шесть городов Подмосковья получили гранты на реализацию своих.
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