Более 40% голосов: "Единая Россия" внесла весомый вклад в победу Владимира Путина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах Президента подвели на заседании Президиума Генсовета, которое провёл секретарь Генсовета Андрей Турчак.
«В достижении победы нашего Президента не могу не отметить весомый вклад «Единой России». На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек», - сообщил секретарь Генсовета.
Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.
Андрей Турчак подчеркнул - от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.
«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата - 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», - сказал секретарь Генсовета.
Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.
«Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских», - отметил Андрей Турчак.
Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.
«Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллионов подписей 2 миллиона были собраны единороссами», - пояснил Андрей Турчак.
На заседании Генсовета также дан старт предварительному голосованию «Единой России» (ПГ). Оно пройдёт с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Приём заявок на участие стартует с 26 марта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:13 15 Марта 1 млрд рублей выделен инициаторам инвестпроектов в Сахалинской области в 2024 году
14:58 15 Марта Произведения Айвазовского, Сурикова и Васнецова покажут на Сахалине
11:18 15 Марта В Южно-Сахалинске запущена пилотная программа круглогодичного молодёжного образовательного центра "Карьера"
17:07 15 Марта В СахОУНБ продолжается реализация культурно-просветительной программы "Русская традиционная художественная культура"
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
Выбор редакции
- 12:55 Вчера На Сахалине стартовали первые матчи кёрлинга на колясках Зимних игр паралимпийцев
- 10:02 Вчера Аэропортовцы Владивостока проведали коллег из Южно-Сахалинска
- 10:21 20 Марта Жителям Южно-Сахалинска расскажут о творчестве Михаила Врубеля
- 11:06 19 Марта Собственники зданий в Южно-Сахалинске приводят в порядок свои объекты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?